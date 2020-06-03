Туристы беспрепятственно приезжают отдыхать в Республику Алтай?

Жители Алтайского края рассказывают, что до открытия границ 1 июня их беспрепятственно пускали на территорию Республики Алтай.
В своем Instagram-аккаунте жительница Алтайского края выкладывает фотографии с отдыха на местных базах, несмотря на запрет губернатора Республики Олега Хорохордина.
Судя по геолокации на фото, девушка проживает в Бийске. Из Республики Алтай она опубликовала фото 25 мая. То есть в период закрытых границ. Когда подписчики спросили у нее об этом, она заявила, что "границы пока еще закрыты, но их не останавливали". Остается неясным соблюдала ли женщина 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе или дома под контролем санитарных врачей. Судя по фото, девушка находилась на территории местной туристической базы и каталась на велосипеде.
По данным источников «Политсибру», случаев нарушения режима самоизоляции в регионе большое количество. Как ранее сообщалось, на территории региона ряд баз отдыха продолжали бронировать места, несмотря на запрет со стороны властей.
Следует отметить, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин еще 28 мая внес изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Этими поправками он продлил ограничения на работу турбаз, общепита, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей до 22 июня текущего года.
Как турбазы Республики Алтай соблюдают «самоизоляцию»
Поправка статьяномер 128.1
Так же статья 137 УК. В ближайшее время просьба удалить ложную информацию . И прежде чем выставить человека не понять как проверяйте информацию . Все рамки перешли .
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че за д@*******
Если можно беспрепятственно что-то украсть, это не значит, что это стоит делать.
Автор, это Алтайский край вообще-то, инфу проверять надо
Раболепие так и сквозит. Смотрите, девушку у реки поймали! На костёр!
На основании статьи 18.1 УК РФ распространение ложной информации и клеветы с использованием моих личных фото и данных ,просьба удалить вашу ложную статью при этом вы вводите в заблуждение других граждан . И будьте бдительны прежде чем без разрешения и не проверяя информацию писать такие вещи ,при чем фальшивые ! Тем самым портите не толко мою репутацию,но и свою !