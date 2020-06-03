Туристы беспрепятственно приезжают отдыхать в Республику Алтай?

Новости 03.06.2020 14:30 6319

Жители Алтайского края рассказывают, что до открытия границ 1 июня их беспрепятственно пускали на территорию Республики Алтай.

В своем Instagram-аккаунте жительница Алтайского края выкладывает фотографии с отдыха на местных базах, несмотря на запрет губернатора Республики Олега Хорохордина.

Судя по геолокации на фото, девушка проживает в Бийске. Из Республики Алтай она опубликовала фото 25 мая. То есть в период закрытых границ. Когда подписчики спросили у нее об этом, она заявила, что "границы пока еще закрыты, но их не останавливали". Остается неясным соблюдала ли женщина 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе или дома под контролем санитарных врачей. Судя по фото, девушка находилась на территории местной туристической базы и каталась на велосипеде.

По данным источников «Политсибру», случаев нарушения режима самоизоляции в регионе большое количество. Как ранее сообщалось, на территории региона ряд баз отдыха продолжали бронировать места, несмотря на запрет со стороны властей.

Следует отметить, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин еще 28 мая внес изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Этими поправками он продлил ограничения на работу турбаз, общепита, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей до 22 июня текущего года.