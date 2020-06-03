Импорт растет, экспорт сокращается: что происходит с торговлей в Сибири

Новости 03.06.2020 13:55 2160

За 1 квартал 2020 года товарооборот и экспорт Сибири снизились, зато вырос импорт. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья стоимостной объем экспорта уменьшился, а импорта – вырос, а со странами СНГ сократилось и то и другое. Данные приведены Сибирским таможенным управлением.

Внешнеторговый оборот СФО вырос на 2%. Чем и с кем торгует Сибирь Новости 13.08.2019 8:45

Импорт и экспорт

Внешнеторговый оборот по СФО за 1 квартал 2020 года составил 9,6 млрд долларов США – это на 16,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Почти 75% товарооборота приходится на экспорт (7,2 млрд долларов США), более 25% – на импорт (2,4 млрд долларов США). За 1 квартал 2020 года стоимостной объем экспорта СФО уменьшился на 2,3 млрд долларов США (-24,3%), импорта – увеличился на 463,3 млн долларов США (+23,4%).

Структура экспорта

В товарной структуре экспорта преобладали: каменный уголь, нефтепродукты и кокс (48%) – снижение на 26,8%, алюминий, черные металлы, медь (23,8%) – снижение на 35,3%, древесина и лесоматериалы (11,3%) – снижение на 10,7%, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, части ж/д локомотивов и подвижного состава (5,3%) – снижение на 3,1%, продукция химической промышленности (4,7%) – рост на 9,4%, продовольствие (3,7%) – рост на 7,2%.

Структура импорта

В товарной структуре импорта доля машиностроительной продукции составила 53,4% (рост в 1,6 раз), химической продукции – 22,9% (снижение на 15,1%), металлов и изделий из них – 8,5% (рост на 47,1%), продовольственных товаров – 5,1% (рост на 15,9%), текстиля, текстильных изделий и обуви – 3,2% (снижение на 16,8%).

С кем торгует Сибирь

Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте СФО остаётся лидирующей и составляет 88,6%, доля стран СНГ – 11,4%. По сравнению с 1 кварталом 2019 года товарооборот со странами дальнего зарубежья уменьшился на 15,3%, со странами СНГ – на 21,6%.

Основными торговыми партнёрами остаются: Китай (19%), Нидерланды (7%), Германия и Япония (по 6%), Республика Корея, Тайвань (Китай), Франция и Казахстан (по 5%), США и Турция (по 4,5%), Польша (2%).

По сравнению с 1 кварталом 2019 года товарооборот СФО с Китаем уменьшился на 12,5%, с Нидерландами – на 40,9%, с Германией – на 36,2%, с Польшей – на 34,2%, с Республикой Корея – на 25,7%, с Японией – на 20,9%, с Тайванем – на 3,8%. При этом в торговле с Францией внешнеторговый оборот вырос в 2,7 раза, с Турцией – на 42,0%, с США – на 28,4%, с Казахстаном – на 3,2%.