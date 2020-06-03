Что известно о ранее отсидевшем экс-сотруднике наркоконтроля, который возглавил Славгород?

Новости 03.06.2020 12:45 3999

После освобождения от поста главы Славгорода Сергея Горбунова, который после задержания признался в получении взяток, его пост занял Дмитрий Петраков. Его кандидатуру одобрили члены правительства Алтайского края – Денис Губин, Виталий Снесарь и Александр Лукьянов.

Однако по данным «Алтапресс», в биографии Петракова не все так безупречно.

Ранее новый и.о. главы Славгорода исполнял обязанности первого зама главы города. Изданию стало известно о его непогашенной судимости.

До прихода на работу в администрацию он отбывал наказание в колонии. До этого работал в местном отделе госнаркоконтроля. В 2013 году его вместе с коллегой взяли в разработку сотрудники отдела собственной безопасности, которые в ходе прослушивания его разговоров выяснили, что он со своим коллегой подбрасывали наркотики невиновным лицам. В 2016 году его признали виновным в превышении должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия. Одна из его жертв, оказавшись в СИЗО и находясь там более восьми месяцев, перенес инсульт, после которого стал инвалидом.

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Петраркову дали 3,5 года. Однако, по словам местных жителей он вышел гораздо раньше. С непогашенной судимостью в мае прошлого года его приняли на работу в администрацию Славгорода. Трудился он в должности председателя комитета по ЖКХ и экологии.

Издание рассуждает о причинах приема на работу бывшего осужденного по уголовному делу Петракова и напоминает, что сам Сергей Горбунов также выходец из правоохранительных органов. До 2018 года он возглавлял Славгородский, Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД.

Между тем, вопрос, может ли быть принят в органы власти гражданин с судимостью, совсем недавно, в феврале 2020 года, стал предметом рассмотрения Конституционного суда.

КС отметил: поступлению гражданина на государственную гражданскую службу препятствует наличие у него не снятой или не погашенной судимости. Однако, в отношении муниципальных служащих аналогичного ограничения в законах нет (об этом писала «Российская газета»).

Как пояснил начальник департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин, Дмитрий Петраков имеет право временно исполнять обязанность, но избранным главой быть не может и на конкурс главы города документы подавать не будет.

Вероятно конкурс на пост главы Славгорода, объявят уже новые депутаты горсобрания, которых планируется выбрать 13 сентября 2020 года.