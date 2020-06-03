Перевалили за 2000. Более 80 заражений коронавирусом обнаружено в Алтайском крае

Новости 03.06.2020 12:00 2380

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Алтайском крае превысило 2000 человек. Всего выздоровело 840 человек, из них 25 – за последние сутки. Об этом сообщает Оперштаб Алтайского края.

В регионе на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле – 60 человек, Славгороде – 5, Рубцовске – 4, Новоалтайске – 4, Павловском районе – 2, Тюменцевском районе – 2, в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах – по одному. Новых смертей не зарегистрировано.

Роспотребнадзора по краю уже устанавливает круг контактных лиц.

На сегодняшний день общее число заболевших Covid-19 составляет 2066 человек, в том числе 197 детей до 17 лет включительно. 124 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 1456 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 250 – у больных внебольничной пневмонией, 460 – у заболевших ОРВИ, в 1356 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных - 55, на аппарате ИВЛ - 17. Выздоровело – 840, из них 726 взрослых и 114 детей. За прошедшие сутки выздоровело 25 человек.

Из числа заболевших 1037 человек – жители Барнаула, 1029 – жители других территорий Алтайского края:

Алейск – 8, Алейский район – 2, Алтайский район – 3, Белокуриха – 1,Бийск – 138, Бийский район – 9, Благовещенский район – 28, Бурлинский район – 13, Быстроистокский район – 6, Волчихинский район – 5, Горняк – 15, Егорьевский район – 5, Завьяловский район – 6, Залесовский район – 5, Заринск – 12, Заринский район – 3, ЗАТО Сибирский – 12, Змеиногорский район – 254, Зональный район – 1, Калманский район – 4, Камень-на-Оби – 16, Каменский район – 1, Ключевской район – 2, Косихинский район – 7, Крутихинский район – 6, Кулундинский район – 3, Курьинский район – 15, Кытмановский район – 1, Мамонтовский район – 2, Михайловский район – 3, Немецкий район – 11, Новичихинский район – 7, Новоалтайск – 58, Павловский район – 38, Первомайский район – 23, Поспелихинский район – 24, Ребрихинский район – 19, Родинский район – 7, Романовский район – 1, Рубцовск – 85, Рубцовский район – 27, Славгород – 45, Смоленский район – 1, Советский район – 8, Солонешенский район – 5, Табунский район – 6, Тальменский район – 17, Тогульский район –2, Топчихинский район – 1, Третьяковский район – 9, Троицкий район – 2, Тюменцевский район – 28, Угловский район –1, Усть-Калманский район – 4, Усть-Пристанский район – 3, Хабарский район – 2, Целинный район – 1, Шелаболихинский район – 1, Шипуновский район – 3, Яровое – 4.

На 3 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 3257 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 24864 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 107787 человек.