АлтГПУ создает студенческий отряд для помощи ветеранам вузов Барнаула

Новости 03.06.2020 13:20 560

В Алтайском государственном педагогическом университете будет создан студенческий волонтерский отряд для оказания помощи пенсионерам и ветеранам вузов Барнаула.

Проект «Активное поколение#22» по организации отряда стал победителем городского конкурса социально значимых проектов и поддержан грантом администрации города в сфере молодежной политики. На конкурс было заявлено 15 проектов от коммерческих и некоммерческих организаций Барнаула, восемь из них набрали наибольшее количество баллов, в том числе, проект АлтГПУ.

Очень часто при выходе на пенсию работникам образовательной сферы – преподавателям, сотрудникам – не хватает профессионального и эмоционального общения с коллегами и студентами. Проект предусматривает как помощь в решении бытовых вопросов, так и непосредственное эмоциональное общение ветеранов друг с другом и со студентами.

Во взаимодействии с Советом ректоров вузов Алтайского края будет собрана информация о ветеранах, работавших в вузах города Барнаула, налажен с ними контакт и создана система информирования о возможности волонтерской помощи и участия в творческих встречах.

В рамках проекта планируется проведение досуговых встреч ветеранов в формате литературных гостиных, организация концерта силами творческих коллективов педуниверситета в рамках месячника пожилого человека.

Проект «Активное поколение#22» реализуется при поддержке комитета по делам молодежи администрации Барнаула.