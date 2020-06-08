АлтГПУ создает студенческий отряд для помощи ветеранам вузов Барнаула

В Алтайском государственном педагогическом университете будет создан студенческий волонтерский отряд для оказания помощи пенсионерам и ветеранам вузов Барнаула.
Проект «Активное поколение#22» по организации отряда стал победителем городского конкурса социально значимых проектов и поддержан грантом администрации города в сфере молодежной политики. На конкурс было заявлено 15 проектов от коммерческих и некоммерческих организаций Барнаула, восемь из них набрали наибольшее количество баллов, в том числе, проект АлтГПУ.
Очень часто при выходе на пенсию работникам образовательной сферы – преподавателям, сотрудникам – не хватает профессионального и эмоционального общения с коллегами и студентами. Проект предусматривает как помощь в решении бытовых вопросов, так и непосредственное эмоциональное общение ветеранов друг с другом и со студентами.
Во взаимодействии с Советом ректоров вузов Алтайского края будет собрана информация о ветеранах, работавших в вузах города Барнаула, налажен с ними контакт и создана система информирования о возможности волонтерской помощи и участия в творческих встречах.
В рамках проекта планируется проведение досуговых встреч ветеранов в формате литературных гостиных, организация концерта силами творческих коллективов педуниверситета в рамках месячника пожилого человека.