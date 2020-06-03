Барнаул закончился: последний участок под квартальную застройку выставлен на торги

Новости 03.06.2020 11:50 2378

Право аренды последнего в Барнауле свободного участка, предназначенного для комплексной жилой застройки, выставил на аукцион городской комитет по земельным ресурсам, передает «Алтайский портал недвижимости».

Речь идет о квартале 2036, расположенном в границах улиц: С. Семенова, Солнечная поляна, 280-летия Барнаула и Христенко. Площадь участка составляет 12,8 га. Срок аренды составит 5 лет, начальная цена аренды – свыше 200 млн рублей в год и, предположительно, значительно вырастет, поскольку на эту землю претендует несколько крупных застройщиков. Заявки принимаются до 2 июля.

Еще один свободный участок, площадью 29 соток – не квартал, но подходящий под возведение жилого комплекса – расположен в соседнем квартале 2033, полностью распланированном и частично застроенном. Собственник готов продать его за 30 млн рублей.

«Право собственности оформлено на юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям к застройщикам в части опыта создания многоквартирного жилого дома площадью 8 100 кв. м в 2019 году в качестве технического заказчика. Уставный капитал - 10 000 рублей. Приобретать лучше вместе с ЮЛ», - гласит текст объявления на Авито.