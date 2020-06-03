Бывший начальник алтайского отдела Ростехнадзора обвиняется в получении взятки и хранении боеприпасов

Новости 03.06.2020 11:20 2255

Следственный комитет России по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением СУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом пишет сайт СК.

Его обвиняют по ряду статей УК РФ, среди которых незаконное приобретение и хранение боеприпасов, получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере. Перед судом предстанет и его знакомый, которого обвиняют в посредничестве при даче взятки.

По данным следователей, в 2019 году к должностному лицу пришли представители фирмы, которая действовала как подрядчик по строительству Чемальской, Усть-Коксинской, Ининской солнечных электростанций на территории Республики Алтай. Оно попросили выдать им акты о готовности объектов и разрешения на допуск их к эксплуатации.

За положительное решение вопроса о вводе в эксплуатацию без фактического осмотра электроустановок, обвиняемый через посредника потребовал передать ему в качестве взятки два земельных участка, расположенных возле озера Манжерок, однако затем изменил вид взятки на денежную сумму в размере 326 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. В процессе предварительного следствия была доказана причастность обвиняемого к незаконному приобретению и хранению боеприпасов – патронов для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия.

Следователями в обеспечение гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 11 млн рублей, а также денежные средства в иностранной валюте в размере 3 039 долларов США и 9 930 бат Королевства Таиланд. Собранные доказательства переданы в суд.