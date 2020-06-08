ВТБ запустила для клиентов инвестпрограмму со встроенной благотворительностью

Новости 03.06.2020 9:50 504

1 июня ВТБ Капитал Инвестиции запустили программу со встроенной благотворительностью. Теперь 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания будет направлять в пользу подопечных фонда «Старость в радость». Это значит, что с каждой инвестированной клиентом 1000 рублей ВТБ Капитал Инвестиции будут перечислять 2 рубля в год из собственных средств на эти цели.

ВТБ — Фонд Золото предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото. Инвестируя в фонд, клиенты теперь смогут принять участие в помощи подопечным «Старость в радость».

«Для наших инвесторов важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества. Всего две недели назад мы запустили первые в России фонды ответственного инвестирования. В такие ПИФ выбираются бумаги тех компаний, которые нацелены на решение социальных и экологических проблем общества. Мировая практика показывает, что в долгосрочной перспективе они показывают более стабильные результаты роста бизнеса. Предложение возможностей по автоматической благотворительности при инвестициях — еще один важный шаг, который нацелен на участие в решении социальных проблем всего общества. При этом отдельно подчеркну, что по данному фонду на благотворительность направляются средства исключительно из вознаграждения управляющей компании, а не из прибыли клиента. В дальнейшем мы хотим расширить возможности для наших клиентов по направлению средств на благотворительность во время инвестиций», — рассказал главный исполнительный директор АО ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ, старший вице-президент Владимир Потапов.

Благотворительный фонд «Старость в радость» был зарегистрирован в 2011 году. Он вырос из возникшего в 2007 году одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было улучшение качества жизни пожилых людей в домах престарелых. Стратегическая цель фонда — выстроить в России систему помощи, которая будет доступна каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На данный момент «Старость в радость» курирует более 350 домов престарелых и психоневрологических интернатов по всей России. Банк ВТБ оказывает благотворительную помощь фонду с 2017 года.

ВТБ Капитал Инвестиции сегодня предоставляют одну из самых широких на рынке линейку ПИФ. Она состоит из 27 фондов рыночных финансовых инструментов, дающих возможности инвестировать средства в самые различные классы активов в России и за рубежом, соблюдая принципы диверсификации портфеля. ВТБ постоянно обновляет продуктовые предложения, приводя их в соответствие с самыми актуальными трендами на мировых рынках.