Экс-завхоз Алтайского центра охраны материнства и детства признан виновным по коррупционному делу

Новости 03.06.2020 10:20 2200

Следственный комитет собрал исчерпывающие доказательства по делу бывшего заведующего хозяйством КГБУЗ «Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства». Суд признал их достаточными. Об этом сообщает сайт СК РФ по Алтайскому краю.

Заведующий признан виновным в посредничестве во получении взятки за совершение заведомо незаконных действий.

Ранее следователи установили, что в мае 2019 года осужденный выступил посредником по передаче взятки в размере 54 тысяч рублей для своего руководителя – начальника хозяйственного отдела больницы. За эти деньги начальник хозотдела больницы должен был принять нужное решение о выборе двух фирм Барнаула в качестве единственных поставщиков технологического оборудования для учреждения здравоохранения без соблюдения предусмотренной законодательство процедуры закупок товаров.

В процессе следствия мужчина признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил завхоза к трем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении его руководителя по обвинению в получении взятки сейчас рассматривается в суде.