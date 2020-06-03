Экс-завхоз Алтайского центра охраны материнства и детства признан виновным по коррупционному делу

Следственный комитет собрал исчерпывающие доказательства по делу бывшего заведующего хозяйством КГБУЗ «Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства». Суд признал их достаточными. Об этом сообщает сайт СК РФ по Алтайскому краю.
Ранее следователи установили, что в мае 2019 года осужденный выступил посредником по передаче взятки в размере 54 тысяч рублей для своего руководителя – начальника хозяйственного отдела больницы. За эти деньги начальник хозотдела больницы должен был принять нужное решение о выборе двух фирм Барнаула в качестве единственных поставщиков технологического оборудования для учреждения здравоохранения без соблюдения предусмотренной законодательство процедуры закупок товаров.
В процессе следствия мужчина признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение. Его дело рассматривалось в особом порядке.
Суд приговорил завхоза к трем годам условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении его руководителя по обвинению в получении взятки сейчас рассматривается в суде.
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