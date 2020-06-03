Онкологические пациенты в Алтайском крае будут ждать приема врача в уличных шатрах

Новости 03.06.2020 9:00 1999

По информации краевого Минздрава, шатры установили специалисты МЧС по Алтайскому краю. Они призваны стать еще одной дополнительной мерой защиты пациентов в условиях пандемии.

«Несмотря на то, что указание точного времени врачебного приема на талоне давно вошло в медицинскую практику, многие граждане по-прежнему остаются приверженцами политики «поеду пораньше, авось, быстрее пройду». Я их ни в коем случае за это не осуждаю, тем более, многие приезжают из отдаленных районов, а потому элементарно зависят от расписания. Если раньше мы так или иначе мирились с таким положением дел, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Чтобы избежать скученности пациентов во время госпитализации и ожидания приема в поликлинике, мы вынуждены впускать их в помещение небольшими группами. А для комфортного ожидания на улице для них и были установлены спецшатры», - приводит слова главного врача краевого онкодипансера Игоря Вихлянова ведомство.

Минздрав сообщает, что в каждой палатке, размером 7х5 метров одновременно могут разместиться до 20 человек. соблюдая при этом безопасное расстояние. Сквозные входы обеспечивают постоянное проветривание. Внутри оборудованы места для сидения.

По плану руководства диспансера, палатки будут стоять две-три недели, за это время администрация надеется справиться со вспышкой коронавируса и вернуться к привычной работе. Напомним, в онкологическом центре было зафиксировано 70 случаев коронавируса. Продолжается тотальное тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов на обеих лечебных базах.