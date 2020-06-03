О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Экологи обнаружили 94 случая загрязнения сибирских рек золотодобытчиками

Новости
2148
0

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России провел спутниковый ретромониторинг загрязнения водных объектов ниже участков добычи россыпного золота путем исследования космических снимков 2019 года и выявил, как минимум, 94 факта комплексных загрязнений рек Сибири.

Обработан 131 спутниковый снимок, охвачена территория девяти сибирских регионов: Красноярского и Алтайского краев, Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, Республик Алтай, Тыва, Бурятия и Хакасия. По каждому факту составлено экспертное заключение, дано подробное описание с указанием возможных источников загрязнения.

Больше всего фактов комплексного загрязнения рек ниже участков добычи россыпного золота экологи выявили в Республике Тыва (29 случаев), южных районах Красноярского края (19 случаев), Республике Алтай (18 случаев) и Кемеровской области (14 случаев).

Напомним, что недавно суд по требованию экологов запретил золотодобычу на реке Ануй в Алтайском крае.

Ануй вам, а не золото – суд снова встал на сторону алтайских экологов

Ануй вам, а не золото – суд снова встал на сторону алтайских экологов

Новости

Уже третья судебная инстанция подтвердила незаконность деятельности по добыче россыпного золота на реке Ануй

5506

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000