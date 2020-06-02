Прокуратура намерена обязать администрацию Змеиногорска отремонтировать водоснабжение

Новости 02.06.2020 19:00 2381

Змеиногорской межрайонной прокуратурой по информации, размещенной в СМИ, проведена проверка соблюдения требований законодательства при оказании услуг водоснабжения в Змеиногорске.

Как сообщалось, во время карантина жители Змеиногорска столкнулись с отсутствием воды в дневное время. Несколько недель подряд более половины горожан в течение дня находились без воды. Все водные процедуры, в том числе стирку одежды, уборку и прочее удавалось сделать только поздним вечером и ночью.

Прокуратура установила, что в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством РФ, МУП «Водоканал Змеиногорска» холодное водоснабжение 1900 потребителям Змеиногорска оказывалась с нарушениями. Претензии прокуратуры вызвала продолжительности перерыва подачи воды.

В отношении МУП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении, а в адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений, пишет Змеиногорский вестник.

Кроме того, принимая во внимание, что износ системы водоснабжения Змеиногорска в 2019 – 2020 годы явился причиной 331 аварии на системе водоснабжения, а меры по капитальному ремонты не принимаются, прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении обязанности на администрацию Змеиногорска принять меры по проведению капитального ремонта объектов водоснабжения.

Рассмотрение мер прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.