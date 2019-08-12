Глава алтайского Минсельхоза: местами в регионе острая засуха, но от нее можно застраховаться

Новости 02.06.2020 18:05 708

1 июня министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил, что посевная капания в регионе подходит к концу, передает пресс-служба ведомства.

Ход посевной кампании

Яровой сев выполнен на 4,4 млн гектаров – 98% от плана. Сев осталось провести на площади порядка 150 тыс. гектаров. На них будут посеяны гречиха, соя и просо. По оперативным данным на 29 мая, яровыми засеяно 4,016 млн га (90%). Зерновые и зернобобовые заняли 2,717 млн га (89% площадей), в том числе 1,753 млн га пшеницы (97% площадей).

О 100-процентном завершении сева зерновых и зернобобовых культур на сегодня отчитались Ключевский, Мамонтовский, Ребрихинский, Рубцовский, Тюменцевский, Шипуновский районы. Гречиха в регионе посеяна на половине планируемых площадей и занимает 235 тыс. га. Также продолжается посев проса. На 83% намеченных площадей в данным момент посеяна соя. Продолжается сев кормовых, которые занимают 225 тыс. га (76%).

Ситуация на полях

«За прошедшую неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков. На площади около 700 тысяч гектаров (Западная Кулунда, частично районы Алейско-Рубцовской зоны) наблюдается отмирание нижних листьев сельхозкультур. На площади 1,8 млн гектаров (Восточная Кулунда, Предгорья) фиксируется острая засуха, но необратимых процессов еще. На остальной территории региона ситуация удовлетворительная», - рассказал Александр Чеботаев.

2 июня на официальном интернет-форуме с участием министра житель села Роднино указал, что Алтайский край находится в зоне рискованного земледелия, и сельхозтоваропроизводители, особенно работающие в Кулундинской степи, остро нуждаются в таком инструменте государственной поддержки, как сельскохозяйственное страхование животных и посевов. Однако, по словам роднинца, в последние 7-8 лет сельхозстрахование в крае проходит слабо, а в этом году страховые компании отказываются страховать хозяйства работающие в степной зоне края.

Селянин спросил, когда в крае будет страховаться 90 % и более сельхозтоваропроизводителей и что делает и что планирует сделать Минсельхоз Алтайского края, депутаты Госдумы, Члены Совета Федерации от Алтайского края, для того, «чтобы сельхозстрахование в крае стало доступным и приемлемым не только для «избранных», но и для всех крестьян Алтайского края?».

«Агрострахование в Алтайском крае доступно абсолютно всем аграриям, в том числе в степной зоне региона. Например, в этом году посевы застраховали аграрии Немецкого национального, Волчихинского, Алейского, Хабарского, Благовещенского, Бурлинского, Локтевского, Завьяловского районов – тех территорий, где традиционно наблюдается дефицит осадков. В Минсельхоз региона не поступало ни одного обращения от хозяйств о том, что им отказывают в страховании страховые компании. Если у вас есть такой пример, то просим сообщить контакты хозяйства, специалисты Минсельхоза уточнят информацию и свяжутся со специалистами страховых компаний», – ответил на это глава алтайского Минсельхоза.