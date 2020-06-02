Кто будет наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию в Алтайском крае?

Новости 02.06.2020 17:30 2001

Общественная палата Алтайского края готовит наблюдателей на день проведения Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, которое назначено на 1 июля. Об этом ранее сообщалось на сайте Крайизбиркома.

Еще в пятницу, 29 мая, ОПАК совместно с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» провела совещание на тему «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации».

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод сообщил, что система набора и направления наблюдателей максимально транспарентна.

«ОПРФ утвердила предельно широкий круг организаций, включая политические партии, которые вправе внести предложения о назначении наблюдателей, а также наделила правом внесения своей кандидатуры граждан и индивидуально».

Председатель Общественной палаты Алтайского края Лев Коршунов пояснил «Политсибру», что пока неизвестно, сколько точно будет наблюдателей на участках в регионе.

«Пока у нас имеется свыше двух тысяч заявок. Это примерно по одному человеку на каждый избирательный участок. Сейчас обсуждаются вопросы о мерах безопасности для наблюдателей. Времени совсем мало. В ближайшие дни все вопросы решим», - рассказал Коршунов.

Больше половины россиян проголосуют за принятие поправок в Конституцию России - ВЦИОМ Новости 01.06.2020 13:30 Больше половины россиян будут голосовать за принятие поправок в Конституцию России 2998

В реготделении «Единой России» пока не определились с необходимостью рекомендовать наблюдателей в состав ОПАК. А вот наблюдатели конкретно от партий принимать участие в формате голосования, которое не относится к выборам, по закону не могут.

Это подтвердил и глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов.

«Да, это юридически невозможно, так как партии не носят статуса субъекта общероссийского голосования. Но как гражданин я приду и ознакомлюсь с обстановкой», - сказал депутат.

Депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина дала понять, что, скорее всего партия не будет рекомендовать в ОПАК своих наблюдателей, так как у них везде есть члены УИК с правом решающего голоса.

Возможно, наблюдателей не будет и со стороны организации «Голос – за честные выборы». Член федерального совета организации Станислав Андрейчук сослался на сложную эпидобстановку в стране и регионе.

«Точного ответа мы пока дать не можем. Наблюдать намерены, но призывать наблюдателей сможем только если сами будем уверены в их безопасности», - пояснил он.

Стоит отметить, что ограничений количественного присутствия общественных наблюдателей на участке для голосования не предусмотрено. Однако, Александр Брод предположил, что ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса и режим самоизоляции могут внести корректировки в процесс набора наблюдателей, но не остановить его.

Претенденты могут подать заявку на участие в наблюдении за голосованием лично, нарочным порядком, курьерской доставкой или почтовым отправлением.

На 10 мая текущего года система общественных палат получила порядка 100 тысяч кандидатур для назначения наблюдателями.