Не прошел испытание властью. Губернатор Алтайского края прокомментировал арест за взятку славгородского мэра

Новости 02.06.2020 15:50 3770

На прошедшем 2 июня совещании с вице-губернаторами Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода Сергея Горбунова.

«Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему», - приводит слова Виктора Томенко официальный сайт региона.

По данным пресс-службы, он также констатировал, что «к сожалению, не все проходят испытание властью».

Напомним, по распоряжению губернатора региона в Славгород направлен «правительственный десант», который должен провести ряд встреч с оставшимся руководством Славгорода, депутатским корпусом. Члены Правительства края будут работать в Славгороде 4 июня.

«В состав муниципального образования кроме города Славгорода входят более 20 населенных пунктов бывшего Славгородского района. Важно, чтобы во всех них своевременно решались вопросы жизнеобеспечения», - подчеркнул Губернатор.

Напомним, главу Славгорода Сергея Горубнова задержали 29 мая по подозрению в получении взятки. В ходе допроса со следователем Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей. Сейчас следователь решает вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица. Отмечается, что в связи с полным признанием вины, Горбунова поместили под домашний арест.

Славгородом руководит исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Дмитрий Петраков.