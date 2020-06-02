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Почему барнаульский Ковш остается «лакомым куском» для застройщиков

Новости
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1 июня суд отклонил апелляцию ООО «Транском» и Росимущества к ООО «Акватория» по делу об истребовании из собственности последней участка на ул. Промышленная, 4 на берегу барнаульского Ковша. 3 июня состоится заседание кассационной инстанции.

Судебные тяжбы за побережье Ковша тянутся уже давно, «Политсибру» неоднократно освещал эту историю.

Прошлое, настоящее и перспективы: что происходит с барнаульским Ковшом (фото)

Что есть на Промышленной, 4

Интересно, что на ул. Промышленная, 4 находится строящийся дом, возле которого должен был расположиться закрытый пляж для жильцов. Однако еще в конце 2019 года дольщики указывали на отсутствие в проектной декларации планов благоустройства берегов, в то время как на рендерах такое благоустройство отображено.

При этом, еще в 2017 году существовал проект засыпки Ковша (впоследствии площадь засыпки в проекте была уменьшена с 0,55 до 0,2 га) с целью строительства на получившемся земельном участке трех многоэтажных жилых домов. Аукцион на право формирования искусственного земельного участка на Ковше в середине 2019 года был прерван именно из-за судебных разбирательств «Акватории» и «Транскома».

Отметим, что барнаульские застройщики уже жаловались на нехватку земли в центре города. В свете этого, создание искусственных участков на водных объектах может получить новый импульс, как это случилось, например, с Лесным прудом. Добавим, что и процедуру аукционов на формирование таких участков Госдума намерена отменить.

Также дольщики строящегося на ул. Промышленная,4 дома жаловались на неоднократный перенос сроков. В ООО «Акватория» по поводу жилого дома сообщили, что он находится на соседнем участке и тяжбы не затрагивают территорию под уже почти построенным домом. Что касается судебных разбирательств, то в компании отказались давать комментарии до их завершения.

В начале 2020 года сразу несколько участков на берегу Ковша и вовсе были выставлены на продажу.
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Автор: Максим Стрелковский

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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А суд отложили до 30

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