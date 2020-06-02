Власти Барнаула заявили о повышении качества водоснабжения в пригороде

Новости 02.06.2020 15:20 1707

Во вторник, 2 июня, администрация Барнаула и ООО «Барнаульский водоканал» заявили о заключенном концессионном соглашении в части содержания и эксплуатации систем водоотведения и водоснабжения пригородных территорий Барнаула. Об этом на онлайн-конференции рассказал замглавы мэрии по городскому хозяйству Андрей Федоров.

Сколько денег вложат в развитие?

Федоров напомнил, что соглашение было заключено 27 марта текущего года на десятилетний период. В рамках данного соглашения предполагается подключение объектов семи пригородных поселений к обеспечению водой со стороны нового поставщика. По словам чиновника, «Барнаульским водоканалом» будет вложено 50 млн рублей инвестиционных средств, а в рамках инвестиционной программы Барнаула - еще 150 млн рублей в инфраструктуру пригорода краевой столицы.

«На сегодняшний день мы видим развитие пригородной зоны и то, как она популярна среди горожан. Барнаульцы активно присматривают себе участки и дома для постоянного, либо временного проживания в летний период», - подчеркнул замглавы города.

Он уточнил, что развитие пригородной территории города определено и Генеральным планом развития Барнаула.

«Жителями и активно застраивается территория, соответственно появляется реальный запрос на качественное и бесперебойное обеспечение водным ресурсом. Основные вопросы - это давление воды и ее качество. Всего у предприятия в зоне обслуживания будут находиться семь пригородных территорий – пос. Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка, Лебяжье, Новомихайловка», - рассказал Андрей Федоров.

О планах предприятия

Генеральный директор ООО «Барнаульский водоканал» Андрей Полюго дал понять, что в рамках заключенного соглашения компания планирует использовать весь накопленный ранее опыт.

«Речь идет, например, об автоматизации процесса контроля давления воды, бурения скважин, установке водонапорных башен и налаживании полного цикла подачи услуги, в том числе в пиковые часы, когда происходит активное использование воды. Все будет сделано для того, чтобы местные жители не испытывали дискомфорта при пользовании нашими услугами», - отметил Полюго.

Работы, по его словам, ведутся уже сегодня. Например, предприятие уже организовывает работу на артезианском водозаборе поселка Ягодное. Местные жители уже сегодня могут видеть там работающих специалистов «Водоканала».

«Сегодня мы устранили аварию на сети канализации на Опытной станции. Кроме того работники службы коммерческой дирекции осуществляют обход по дворам для снятия показаний с приборов учета. Разумеется, они обеспечены средствами индивидуальной защиты, поэтому просим местных жителей запускать их к себе», - пояснил гендиректор предприятия.

Стоит отметить, что сама процедура занимает не больше трех-четырех минут. Беспрепятственно сотрудники «Барнаульского водоканала» смогут обойти всех за месяц.

«Кстати, в поселке Ягодном живет моя бабушка, и она на протяжении долгого времени спрашивала меня, когда мы уже «зайдем» в ее поселок. Жители позитивно относятся к таким переменам. Еще больше они убедятся в качестве нашей работы, когда лично увидят те положительные аспекты, которые мы привнесем», - заверил Андрей Полюго.

Он рассказал, что по ряду территорий, где были зафиксированы жалобы на слабый напор воды, произошла раскопка и изучение труб. Выяснилось, что их диаметр составляет 100 мм, что соответствует нормативам, однако, при разборе трубы специалисты обнаружили, что внутри ее диаметр составляет 25 мм. Это, по словам руководителя, упущение инженеров, которые прокладывали трубы в прошлом.

Изменения тарифа и компенсации

Что касается вопроса тарифов, то, по словам замглавы администрации Барнаула Андрея Федорова, окончательное решение будет принято в конце июня текущего года. Соответственно, тарифы вступят в силу с июля.

«Хочу сразу предупредить жителей, чтобы они не беспокоились. В городском бюджете заложена необходимая сумма для компенсации новых расходов местных жителей. Поэтому, даже в случае повышения все затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг жителей этих территорий компенсирует бюджет», - заявил Федоров.

Подробнее об этом рассказала председатель комитета по социальной поддержке населения в администрации краевой столицы Ольга Ишутина. Она отметила, что для оформления компенсаций гражданам в поселках, где установят новые тарифы, необходимо будет направить заявление на возмещение по оплате услуг.

«С заявлением необходимо обратиться в комитет по социальной поддержке населения после 1 июля. Скорее всего, это будет возможно, но не надо забывать про ситуацию с эпидемиологической обстановкой. Документы также можно подать через портал «Электронный Барнаул» и через МФЦ. Помимо заявления необходимо предоставить паспорт, документ, устанавливающий факт проживания на данной территории по праву собственности или найма. Также нужно указать данные лицевого счета, на который будет переведена компенсация, и финансовый лицевой счет на жилое помещение, которое предоставляет управляющая организация», - объяснила она.

Кроме того, тем, кому этот способ покажется не совсем удобным, администрация Барнаула пойдет на встречу. Для удобства граждан в июле запланирован ряд выездных приемов на территориях, где введут новые тарифы.

«Совместно с поселковыми администрациями мы разработаем график приемов. Думаю, что в течение июля мы сможем оформить и принять все заявления», - сказала Ишутина.

«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») занимается водоснабжением и водоотведением Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору с администрацией города. Предприятие производит подачу питьевой воды и оказывает услуги водоотведения населению и предприятиям города, а также обеспечивает сохранность бесхозяйного имущества города Барнаула. Водозабор осуществляется из реки Обь (95-97%) и из подземных источников(3-5%); водосброс после очистки на очистных сооружениях – в реке Обь.