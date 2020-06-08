Стали известны победители XV Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия»

Новости 02.06.2020 14:55 738

29 мая Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ объявила имена победителей и лауреатов XV Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия», который проходил при поддержке Совета судей РФ. Впервые за всю историю конкурса церемония состоялась в дистанционном формате, но при этом стала не менее торжественной и душевной. К онлайн-трансляции на портале ГАРАНТ.РУ подключились конкурсанты, члены научно-экспертного совета и жюри конкурса, а также будущие призеры.

«Этот конкурс стал максимальным по количеству участников - более 14 тысяч человек зарегистрировались. Соревнование проходит в непростое время, мы сталкиваемся со значительным числом ограничений, тем не менее качество представленных ответов по итогам конкурса по заключению авторитетного жюри выросло, что не может нас не радовать», - отметил председатель Координационного совета Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ Дмитрий Першеев.

Впервые на конкурсе была представлена новая номинация - «Юрист широкого профиля». По словам заместителя председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, члена Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ Василия Витрянского, куратора этой номинации,

«в условиях карантинных ограничений я получил профессиональное удовольствие от знакомства с работами участников конкурса. Поразило умение лаконично излагать свои мысли и точно попадать в цель. Я вижу, как из года в год растет профессиональный уровень участников. Полагаю, что у этой номинации большое будущее!»

На предыдущих церемониях награждения члены Научно-экспертного совета и жюри конкурса имели возможность со сцены сказать несколько слов призерам. В этот раз слова поддержки и радости за успех в формате видеоприветствий прозвучали от профессора кафедры трудового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Геннадия Хныкина, заведующего кафедрой теории и истории государства и права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Владимира Исакова, заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, доцента кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Татьяны Андреевой и многих других экспертов.

«Не ожидал, что мне придется говорить в таком нестандартном формате на юбилейном конкурсе. Поздравляю победителей и надеюсь, что на следующем награждении мы увидимся с вами лично», - обратился к слушателям профессор, заведующий кафедрой трудового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Куренной.

Некоторые специалисты участвовали в конкурсе не впервые. Так, Андрей Путинцев (Казань) в прошлом году занял 2-е место в номинации «Конституционное право», пообещав вернуться за первым. И сейчас у него это получилось, он стал победителем в этой же номинации. Салават Мухаметгалиев (Казань) прославился еще и тем, что, став победителем три года назад в студенческой номинации «Правовая надежда России», сейчас забрался на вершину уже «взрослой» номинации - «Гражданский и арбитражный процесс».

Не обошлось и без сюрпризов. Ян Ванюшин (Тюмень) три года назад поздравлял с победой в этом конкурсе свою жену Ирину Ванюшину в номинации «Трудовое право», а сейчас сам получил 3-е место в номинации «Конституционное право».

«LegalTech. Цифровое право»

Уже второй год подряд в конкурсе заявлена номинация «LegalTech. Цифровое право», которая неизменно вызывает большой интерес у участников.

«Вопросы LegalTech очень близки компании «Гарант», поскольку все, чем мы занимаемся с момента основания компании - это LegalTech. Но мы хотели, чтобы участники конкурса посмотрели на эти вопросы под другим углом - как на объект правового регулирования. Текущая ситуация дала огромный толчок к развитию новых технологий, которые уже приводят к изменению некоторых правоотношений, а в такие моменты всегда необходимо серьезное правовое осмысление происходящего. Этого мы и хотели от участников конкурса. В работах мы увидели прекрасный обзор существующих правовых позиций по этим вопросам. Я поздравляю победителей и уверена, что у вас будет огромное конкурентное преимущество, в какой отрасли права вы бы ни специализировались, ведь понимание технологий сегодня - это огромный козырь», - отметила куратор этой номинации, руководитель Производственного управления компании «Гарант», главный редактор журнала «Законодательство» Наталья Ткаченко.

А победитель этой номинации Анатолий Чиквин (Нижний Тагил) поделился по видеосвязи рецептом своего успеха:

«Те вопросы, которые мы разрешали, - это задачи будущего, мы стараемся предугадать, каким будет наш завтрашний день и что ждет юристов там».

Слово - участникам

Много слов благодарности от конкурсантов прозвучало в адрес организаторов и жюри.

«Спасибо организаторам, членам Научно-экспертного совета и жюри конкурса за интересные задания, которые для нас являются неким ориентиром, позволяют нам знакомиться с актуальными правовыми вопросами и разбираться в них в рамках выполнения конкурсных заданий», - сказал Гиоргий Сартания (Тюмень), получая награду за 2-е место в номинации «Гражданский и арбитражный процесс».

«Хочу поблагодарить организаторов конкурса за его подготовку и саму идею и членов жюри, по учебникам которых я когда-то учился, и очень приятно было от них получить высокую оценку моих знаний», - обратился ко всем слушателям Владимир Молодкин (Кронштадт), занявший 2-е место в номинации «Уголовное право, уголовный процесс».

Для призеров было приятной неожиданностью участвовать в онлайн-церемонии награждения. Екатерина Иванова (пос. Новонукутский, Иркутская обл.), занявшая 2-е место в номинации «СМИ за Правовую Россию», так описывает известие о том, что она вошла в число призеров:

«Даже не представляете, как вы меня обрадовали! Мне до сих пор не верится! Я много раз перечитала письмо. Думала, может быть, что-то не поняла... Вот так сюрприз! Стало очень приятно и здорово! Еще раз благодарю от всей души организаторов, жюри и партнеров конкурса! Вы не представляете, как я счастлива!»

В этом году в номинацию «СМИ за Правовую Россию» пришло много печатных и телевизионных работ. Перед членами жюри стояла сложная задача - сравнить интервью в газете и вышедшее на телевидении расследование, репортаж и аналитическую статью, сюжет и публицистический материал. Но жюри справилось с этим непростым заданием, и первое место заслуженно получил автор журналистского расследования Эдуард Истомин (Ульяновск).

«Приятно получить награду именно в юбилейном, 15-м конкурсе. И то, что именно он собрал рекордное количество участников, и то, что награждение проходило в удаленном режиме, - все это запомнится на всю жизнь!» - отметил Эдуард.

Завершая конкурс, Дмитрий Першеев поздравил победителей и поблагодарил всех членов жюри за большую, внимательную и вдумчивую работу: «Благодаря вашему профессионализму конкурс «Правовая Россия» имеет такой высокий статус и рейтинг в нашей стране. Желаю вам больших научных, учебных, творческих достижений! Мы же в будущем году будем проводить не юбилейный, но, тем не менее, очередной, XVI конкурс «Правовая Россия». Кто не победил в этом году, приглашаем к участию в следующем!»

Подробная информация о конкурсе и видео с церемонии награждения размещены на сайте http://www.garant.ru/konkurs/.