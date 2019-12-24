Кассационный суд рассмотрел апелляцию экс-антикоррупционера Вадима Надвоцкого

Новости 02.06.2020 14:20 767

Решением Кассационного суда принято оставить без изменений приговор бывшему антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому, которого признали виновным в коррупции. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Ранее экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции алтайского МВД России Вадим Надвоцкий после задержания признался в получении многомиллионной взятки. Он рассказал следователям, что в течение трех лет получал определенные суммы от представителя двух коммерческих организаций, занимавшихся реализацией топлива на территории края. Общая сумма полученных средств составляла 12,9 млн рублей.

Напомним, что изначально его приговорили к 4 годам колонии строгого режима, однако позже сторона обвинения обжаловала приговор, и суд продлил срок заключения для Надвоцкого до шести лет. Также суд в доход государства конфисковал у него эквивалент взятки в размере 12,9 млн рублей. Кроме того, Надвоцкий должен заплатить штраф в размере 25,8 млн рублей, также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 4 года.