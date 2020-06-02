Это косяк: Сергей Шубенков раскритиковал новые беговые дорожки за 7 млн рублей, уложенные на стадионе «Динамо»

Новости 02.06.2020 13:50 3258

Новые беговые дорожки, уложенные на стадионе «Динамо» профессионалы назвали хлипкими. Как выяснилось, в легкоатлетических шиповках по ним бегать нельзя, нежелательно также выскакивать на них футболистам.

Примечательно, что дорожки поступили по федеральной программе «Спорт – норма жизни». При этом к газону, который был вместе с дорожками, – претензий нет. А вот стадиону не повезло - старое покрытие на нем пришло в негодность давно, из-за чего краевые мероприятия проводятся на других площадках.

Как сообщает РГ, стоимость нового покрытия на "Динамо" - семь миллионов рублей, его укладка обошлась в два миллиона. По сути, деньги зарыты в землю, - пишет издание. По качеству покрытие больше подходит школьным стадионам.

«Последние годы для легкоатлетов стадиона "Динамо" как бы и не было. Сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у многих спортсменов появляется возможность хотя бы для каких-то занятий. По себе скажу, что далеко не каждый день я бегаю в шиповках, есть ведь тренировки общего плана - например, бег по лестницам между трибунами. Но, как ни крути, такое хлипкое покрытие - это настоящий косяк. Специальные упражнения с барьерами на скорость я там не смогу сделать», - сказал "РГ" легкоатлет Сергей Шубенков.

Ситуация вскрыла нарушения имущественного порядка: собственность края размещена на территории автономной некоммерческой организации ФК "Динамо-Барнаул". Футбольный газон планируется передать в собственность "Спортивной школы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина", а дорожки в «Алтайское училище олимпийского резерва». Однако ни те, ни другие оптимизма по этому поводу не испытывают – как минимум вызывают сложности обеспечения сохранности будущей собственности, находящей на территории другого собственника и на приличном расстоянии.

Кстати, поступающие в регион спортивные площадки, по мнению экспертов, также вызывают вопросы. «Они хорошие, но трех миллионов не стоят», - считают руководители по спорту в районах края.