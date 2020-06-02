В алтайском онкодиспансере выявлено около 70 случаев COVID-19

Новости 02.06.2020 13:30 2422

Онкологический диспансер Алтайского края, в котором была зафиксирована вспышка коронавируса, закрыт на карантин до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Около 70 человек с подтвержденным диагнозом. Продолжается тотальное тестирование всего медицинского персонала и контактных пациентов на обеих лечебных базах», - сказано в официальном сообщении.

По распоряжению Роспотребнадзора на карантин полностью закрыта база на Никитина. Сейчас все инфицированные перенаправлены на спецлечение в ковидные госпитали. Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформирована медицинская бригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных COVID-19 пациентов.

«На работе они находятся круглосуточно, для этого администрация диспансера обеспечила их трехразовым питанием и всеми необходимыми бытовыми условиями. Карантин на базе Никитина продлится две недели, до 10 июня», - говорит Минздрав края.

Что касается отделения рентгенхирургических методов лечения на Змеиногорском тракте, то оно прошло необходимые эпидемиологические мероприятия и двухнедельный карантин и готово возобновить прием пациентов в любой момент, однако пока остается закрытым до особого распоряжения Роспотребнадзора.

В тоже время, в пятницу, 29 мая из-за двух обнаруженных зараженных коронавирусом сотрудников были закрыты на две недели отделения урологии и радиотерапии №2 на Змеиногорском тракте. Их полностью изолировали от других отделений лечебной базы.

В остальном клиника продолжает работать в штатном режиме. С 1 июня возобновлена госпитализация пациентов с обязательным отрицательным тестом на COVID-19, действительным в течение 4 дней (наличие такого анализа обеспечивает направляющая организация, то есть поликлиника по месту приписки пациента). Со вторника начнется проведение плановых операций.