Барнаул подходит к тысяче. В Алтайском крае выявлено еще 70 случаев коронавируса

По данным оперштаба новые инфицированные выявлены в Барнауле – 51 человек, по два случая в Благовещенском районе, Камне-на-Оби и Новоалтайске. По одному случаю подтверждено в Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах.
На второе июня общее число инфицированных COVID-19 составляет 1985 человек, в том числе 193 ребенка. За все время выздоровело 815 человек, в том числе 26 человек за прошедшие сутки.
Из общего количества инфицированных бессимптомно протекающих случаев 1294, в форме ОРВИ – 448, как внебольничная пневмония – 243 случая. В данный момент в лечебных учреждениях края находится 50 тяжело больных пациента с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключено 14 человек.
На сегоднящний день на коронавирусную инфекцию обследовано 105 242 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 3 266 человек, снято с меднаблюдения 24 357 человек.
Практически любой житель нашего города и края считает, что эта зараза не коснётся его лично, но, к сожалению, число заражённых коронавирусом продолжает неуклонно ползти вверх. Понятно, люди устали от неопределённости (когда всё это, наконец, закончится?), от вынужденного двух месячного безделья (кто скажем, связан с землёй, огородом и дачей и т.д. такого нет) и самое главное – остались без денег, вот народ и плюёт на всё. Хуже всего, край, вообще могут закрыть на карантин, тогда всем станет ещё “смешнее”…