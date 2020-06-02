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Барнаул подходит к тысяче. В Алтайском крае выявлено еще 70 случаев коронавируса

Новости
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По данным оперштаба новые  инфицированные выявлены  в Барнауле – 51 человек,  по два случая в Благовещенском районе, Камне-на-Оби и Новоалтайске.  По одному случаю  подтверждено в Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах.

На второе июня общее число  инфицированных COVID-19 составляет 1985 человек, в том числе 193 ребенка.  За все время выздоровело 815 человек, в том числе  26 человек за прошедшие  сутки.

 Из общего количества инфицированных бессимптомно протекающих случаев 1294,  в форме ОРВИ – 448,  как внебольничная пневмония – 243 случая.  В данный момент в  лечебных учреждениях края  находится 50 тяжело больных пациента с коронавирусом,  к аппаратам ИВЛ подключено 14 человек.  

На сегоднящний день на коронавирусную инфекцию обследовано 105 242 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 3 266 человек, снято с меднаблюдения 24 357 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Сергей Никанорович

Практически любой житель нашего города и края считает, что эта зараза не коснётся его лично, но, к сожалению, число заражённых коронавирусом продолжает неуклонно ползти вверх. Понятно, люди устали от неопределённости (когда всё это, наконец, закончится?), от вынужденного двух месячного безделья (кто скажем, связан с землёй, огородом и дачей и т.д. такого нет) и самое главное – остались без денег, вот народ и плюёт на всё. Хуже всего, край, вообще могут закрыть на карантин, тогда всем станет ещё “смешнее”…

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