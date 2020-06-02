Барнаул подходит к тысяче. В Алтайском крае выявлено еще 70 случаев коронавируса

Новости 02.06.2020 12:55 4246

По данным оперштаба новые инфицированные выявлены в Барнауле – 51 человек, по два случая в Благовещенском районе, Камне-на-Оби и Новоалтайске. По одному случаю подтверждено в Славгороде, Рубцовске, Калманском, Тогульском, Советском, Смоленском, Павловском, Первомайском, Троицком, Косихинском, Угловском, Змеиногорском, Тальменском районах.

На второе июня общее число инфицированных COVID-19 составляет 1985 человек, в том числе 193 ребенка. За все время выздоровело 815 человек, в том числе 26 человек за прошедшие сутки.

Из общего количества инфицированных бессимптомно протекающих случаев 1294, в форме ОРВИ – 448, как внебольничная пневмония – 243 случая. В данный момент в лечебных учреждениях края находится 50 тяжело больных пациента с коронавирусом, к аппаратам ИВЛ подключено 14 человек.

На сегоднящний день на коронавирусную инфекцию обследовано 105 242 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 3 266 человек, снято с меднаблюдения 24 357 человек.