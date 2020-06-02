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Жители края обеспокоены подготовкой к возможному открытию еще одного ковидного госпиталя

Новости
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Как стало известно Политсибру, жители Бийского района и сотрудники районной ЦРБ обеспокоены подготовкой лечебного учреждения к открытию ковидного госпиталя. По информации из наших источников, сотрудники протестуют против открытия госпиталя на базе ЦРБ.

Как пояснили в Минздраве Алтайского края, речь идет о готовности учреждения к открытию ковидного госпиталя, если такая необходимость возникнет. Такая подготовка проходит во всех районных больницах края.

Такие работы проходят несмотря на то, что в городе действует ковидный госпиталь, который заполнен только на 30%.  По информации регионального Минздрава, это делается для того, чтобы в случае обнаружения крупного очага заболевания, как это было на Корбалихинском руднике, госпиталь можно было развернуть в течение суток.

Напомним, аналогичная ситуация развивалась недавно в Егорьевском районе, где жители также обеспокоились возможностью развертывания ковидного госпиталя.  

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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