Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию и попросил принять меры по безопасности

Новости 02.06.2020 10:20 927

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 1 июля. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Глава страны попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову проработать вопросы обеспечения безопасности. Также прозвучала просьба в адрес глав регионов, исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни людей.

Также Путин призвал граждан страны принять активное участие в голосовании. Он отметил, что речь идет о Конституции, которая является основой жизни страны сегодня и будет определять основные правовые гарантии, юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с международными партнерами.

«Я очень рассчитываю на то, что граждане страны примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что день голосования по поправкам станет выходным. 1 июля в текущем году выпадает на среду.