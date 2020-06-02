Спецгруппа из «голубого дома»: кто поехал спасать Славгород от нестабильности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Славгород рабочую группу, в которую вошли его заместители и министры. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
Их задачей станет проведение встреч с руководителями славгородской мэрии и депутатами городского собрания, чтобы сохранить стабильность работы органов местного самоуправления. Напомним, что мэр Славгорода Сергей Горбунов был арестован по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что впоследствии он сознался еще в нескольких эпизодах.
В Славгород поедут заместители губернатора: Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава регионального Минстроя Иван Гилев, а также руководители других органов власти Алтайского края.
Арестованный глава Славгорода признался в других преступлениях