Спецгруппа из «голубого дома»: кто поехал спасать Славгород от нестабильности

Новости 02.06.2020 9:50 1133

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Славгород рабочую группу, в которую вошли его заместители и министры. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Их задачей станет проведение встреч с руководителями славгородской мэрии и депутатами городского собрания, чтобы сохранить стабильность работы органов местного самоуправления. Напомним, что мэр Славгорода Сергей Горбунов был арестован по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что впоследствии он сознался еще в нескольких эпизодах.

В Славгород поедут заместители губернатора: Виталий Снесарь, Денис Губин и Александр Лукьянов, глава регионального Минстроя Иван Гилев, а также руководители других органов власти Алтайского края.