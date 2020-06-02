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Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи в России

Новости
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Президент Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой помощи как в первичном, так и в специализированном звене. При это возобновить работу должны учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь. Минздрав должен представить отчет об этом 20 июня.

Однако при этом он также отметил, что необходимо сохранить специализированный фонд коечных мест для больных COVID-19, чтобы оказать помощь россиянам, если заболеваемость в стране вновь начнет расти, сообщает Газета.ру. До 10 июня правительство также должно «подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы». Правительство страны намерено мониторить ситуацию с распространением коронавируса, чтобы «быть готовыми к любому развитию событий».

Пока непонятно, как в Алтайском крае будут выполнять это распоряжение -  число ежедневно выявляемых случаев коронавируса пока велико. Под ковидные госпитали задействовано 14 учреждений края, оставшиеся больницы работают в режиме оказания экстренной медицинской помощи.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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