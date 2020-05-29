В Алтайском крае пока не знают, как будут считать коронавирусных пациентов дальше

Новости 01.06.2020 19:00 928

Минздрав рекомендовал новую методику подсчета случаев коронавируса. В соответствии с этими рекомендациями в статистику не будут входить бессимптомники. В их случае речь пойдет не о болезни, а об инфицировании вирусом.

Как ранее рассказал Политсибру главный инфекционист региона Валерий Шевченко, пока не понятно, как будут применяться новые рекомендации. Специалисты края ознакомились с рекомендациями и пока обдумывали ситуацию. Между тем до сих пор сводка по коронавирусу. предоставляемая оперштабом региона приходила по-прежнему с учетом всех выявленных случаев.

Какими могли бы быть цифры коронавируса в крае

В Алтайском крае фиксируют все первично-положительные случаи. На сегодняшнюю дату в регионе подтверждено 1915 случаев коронавируса, скончалось пациентов с коронавирусом – 22.

Политсибру посчитал, как выглядела бы статистика заболевания в Алтайском крае, если бы случаи коронавируса изначально оценивались по новым рекомендациям Минздрава:

Случаев заболевания в Алтайском крае с конца марта по настоящее время – 651. Из них в форме ОРВИ – 411, внебольничной пневмонии - 240. Случаев инфицирования коронавирусом (те самые бессимптомники) – 1264.

Кстати, вероятно, и первое заболевание коронавирусом в Алтайском крае было бы отмечено гораздо позже. Первая пациентка ковидного госпиталя в Барнауле рассказала КП-Барнаул, что ее госпитализировали с легким першением в горле, после «сомнительного» анализа на коронавирус. Вероятно, по новым рекомендациям, она бы прошла как носитель.

При этом заболеваемость на сегодня в расчете на 100 тысяч населения составляет 47,64 случаев (мы взяли только количество пациентов. болеющих сейчас). При учете последних рекомендаций федерального минздрава она будет существенно меньше. Точнее посчитать этот показатель не представляется возможным, так как неизвестно, сколько пациентов в данный момент являются бессимптомными.

А вот смертность не претерпит существенных изменений. Оперштаб сообщал общее количество умерших пациентов с коронавирусом, а также выделял в отдельную группу людей, у которых COVID-19 явился непосредственной причиной смерти. На сегодняшний день таких случаев – 12. Федеральная статистика учитывает только те случаи, в которых коронавирус явился основной причиной, что позволяет в 98% случаев оценить влияние COVID-19 на смертность.

Обратной силы не имеет

Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов, точки над «и» должен расставить сегодняшнее селекторное совещание, на котором регионам разъяснят новый принцип учета. Однако, как предупредил Валерий Шевченко, вероятнее всего, статистику пересчитывать заново не будут.

«Изменения методик время от времени происходит, однако ни не имеют возвратного действия. Как правило после их введения начинают учитывать пациентов по-иному, а все, что было получено до этого, остается в прежнем виде», - пояснил Шевченко.

Что теперь

Кстати, барнаульцы вообще с недоумением воспринимают изменение методики.

«Если так, то зачем надо было пускать под нож малый бизнес и сажать людей почти на два месяца на изоляцию? Даже обидно как-то», - написано на форумах.

Судя по всему летняя статистика по инфицированным коронавирусом будет серьезно подкорректирована. Оценить, растет или снижается распространение корорнавируса в регионе возможно только в случае общего подсчета – как бы не назывались инфицированные после применения новых рекомендаций.

А вот сравнить течение и тяжесть заболевания, к примеру, с гриппом – можно только на основании единой методики подсчета. А ведь бессимптомных носителей гриппа никто и никогда не учитывает.

Для сравнения: в пик сезонной заболеваемости в феврале 2020 года в Алтайском крае было зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Учебный процесс: полностью в 54-х школах; в 39-ти детсадах; частично (по классам, группам) в 268-ми классах 62-х школах; в 30-ти группах 20-ти дошкольных учреждениях. Остальные учреждения работали в соответствии с рекомендациями всех надзорных органов.