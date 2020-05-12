Глава регионального Минздрава разъяснил вопросы реорганизации больниц Алтайского края

Новости 01.06.2020 18:00 142

На прошедшей неделе большой резонанс в Барнауле вызвало видеообращение завотделением ортопедии и травматологии «Центра охраны материнства и детства» Арсена Осипова. Он рассказал, что сотрудников сокращают, предлагая взамен должности уборщиков. Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции.

«На мой взгляд, на сегодняшний день этот вопрос урегулирован со стороны администрации и Арсен Осипов является заведующим уже вновь организованного отделения, как это ранее и было предусмотрено. Этот эмоциональный всплеск, который случился, он, как мне кажется, уже решен», – заявил министр.

Дмитрий Попов заверил, что никого увольнять не планировалось. Есть требование трудового законодательства, согласно которому, в случае реорганизации медработнику обязаны предоставить абсолютно все вакантные должности, на которые он имеет право. В силу этого были изданы приказ и соответствующие уведомления.

«Ну вот, такие недоразумения иногда приводят к эмоциональным всплескам. Нам необходимо всем вместе сконцентрироваться на основной работе и не искать тут подвохов и подводных камней. Мне кажется, работа сейчас и так слишком серьезная, чтобы на такие вещи эмоционировать», – такое мнение высказал министр.

Между тем, на фото уведомления, распространяемом в соцсетях, видно, что врачу действительно предложены лишь должности уборщика. Другие вакансии в документе не фигурируют.

Операция «Реорганизация»

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По словам Дмитрия Попова, сотрудники «Центра охраны материнства и детства» - это высококлассные специалисты, они оказывают серьезные оперативные вмешательства маленьким пациентам. При этом, плановая медицинская помощь на сегодняшний день уменьшена и в ведомстве достаточно давно обсуждали возможность организации на базе этого отделения крупного подразделения (сегодня это – 30 коек, а принятое решение позволяет увеличить до 50 коек), которое будет круглосуточно оказывать экстренную медицинскую помощь детям.

Уже прошел госэкспертизу проект хирургического корпуса на базе центра охраны материнства и детства, который включает и эти подразделения и даже усиливает их. Формируется нейрохирургическое отделение. Травматологическая помощь достаточно серьёзно раздроблена между больницами, поэтому на сегодняшний день принято решение о формировании крупного отделения, куда переходят и уже перешли работать как сотрудники «Центра охраны материнства и детства», так и медперсонал горбольницы №12.

Кроме того, глава алтайского Минздрава рассказал, какие больницы переоборудованы под ковидные госпитали.

БСМП и другие госпитали

Прежде всего, министр упомянул больницу скорой помощи (БСМП), где недавно была зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Ее нагрузку взяли на себя краевая клиническая больница, перешедшая на экстренный режим работы, федеральный центр травматологии и ортопедии и другие больницы.

В БСМП выявлено 126 положительных результатов среди сотрудников и пациентов. 89 из них – медработники. Тестирование должно завершиться на текущей неделе. При отрицательных результатах больница к концу недели снова будет работать в прежнем режиме. Часть медработников мы перевели в ковидные госпитали: в Новоалтайск, в горбольницу №5, где им оказывается необходимая помощь.

Прочие госпитали

Учитывая особенности Алтайского края, в том числе, большие расстояния между населенными пунктами, госпитали решено было формировать по территориальному принципу, но сконцентрирована помощь в крупных клинических центрах, таких как горбольница №5 в Барнауле.

Изначальный норматив составлял 1159 коек. В минувшую пятницу госпиталь на 90 коек введен в эксплуатацию в Славгороде, на базе горбольницы №3 развернут госпиталь в Рубцовске, также функционируют госпитали в Рубцовской и Змеиногорской ЦРБ, хотя пациентов в них нет. В Бийске госпиталь развернут на базе горбольницы №2, также есть госпитали в Алейске и Камне-на Оби. В Барнауле основной госпиталь – горбольница №5, кроме этого есть госпиталь ветеранов войн, горбольница №11 (для беременных) и «Центр охраны материнства и детства» – для оказания помощи детям. Функционирует также госпиталь в Новоалтайске.

«Развернутый на сегодняшний день коечный фонд достаточен, но ситуация напряженная. В связи с этим, мы постепенно освобождаем горбольницу №4 и делаем ее ковидным госпиталем. Функцию круглосуточного приема пациентов с внебольничными пневмониями с 1 июня берет на себя городская больница №12, которую готовили к этому в течение недели. В резерве также находится федеральный центр травматологии и ортопедии, в котором при необходимости будет развернут госпиталь на 165 коек (преимущественно, для «тяжелых» пациентов)», – пояснил Дмитрий Попов.