Арестованный глава Славгорода признался в других преступлениях

Новости 01.06.2020 17:00 779

Задержанному главе Славгорода Сергею Горбунову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает региональный СК.

По информации следователей, 29 мая 2020 года Горбунов получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из компаний. Взятка предназначалась для принятия юридически значимых решений о выборе ООО в качестве поставщика угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки.

В ходе допроса со следователем Сергей Горбунов признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей. Сейчас следователь решает вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности должностного лица.

Отмечается, что в связи с полным признанием вины, Горбунова поместили под домашний арест.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.