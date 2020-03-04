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Барнаульцы отказались пережидать пандемию на диване. В отличие от других городов спрос на них практически не вырос

Новости
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В городах страны во время пандемии увеличился спрос на диваны. К такому  выводу пришли в Авито на основании проведенного ими исследования.

«В апреле и мае “диван” удерживался в топе лидеров запросов россиян на Авито. Аналитики платформы отмечают, что спрос на этот предмет мебели увеличился в пандемию на 20% — в прошлом году в апреле и мае диваны интересовали россиян   гораздо меньше», - отмечает пресс-служба платформы.

Во время исследований авторы опирались не только на  поисковые запросы на сайте, но и на данные о спросе на товар.  По сравнению с докарантинным периодом спрос на диваны увеличился на 6% и на 20 по сравнению на апрель-май прошлого года.

При этом более чем на 90% спрос  на диваны увеличился в Ижевске,  существенное повышение спроса отмечено также в Ульяновске, Саратове, Воронеже.  Эксперты  полагают, что это вызвано с  обустройством загородных домов и дач, на которых более комфортно  пережать самоизоляцию.

В Барнауле также в сравнении с прошлым периодом отмечен рост интереса к диванам, однако всего на 12 % Кстати предложения о продаже этого предмета мебели в Барнауле , в отличие от других городов, также выросли незначительно – всего на 8%.  

«Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются». — Алексей Куракин, Управляющий директор Авито Товары.

Можно предположить. что спрос на диваны в Алтайском крае не увеличился из-за того, что горожане не особо соблюдали режим самоизоляции. Как писал Политсибру,  в краевом центре  традиционно  отмечались низкие показатели самоизоляции. Впрочем, еще одной причиной  отсутствия спроса на предметы мебели стали низкие доходы жителей региона.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

Хотите скажу почему? Зарплаты в Барнауле такие (у большинства людей), что сидя дома без накоплений (а кто-то без части зарплаты или совсем без нее) думают как бы денег на еду хватило, а не на новый диван. Я поражаюсь людям, которые при зарплате 14-18 тысяч умудряются растить двух детей, давать им образование

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