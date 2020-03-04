Барнаульцы отказались пережидать пандемию на диване. В отличие от других городов спрос на них практически не вырос

Новости 01.06.2020 15:55 669

В городах страны во время пандемии увеличился спрос на диваны. К такому выводу пришли в Авито на основании проведенного ими исследования.

«В апреле и мае “диван” удерживался в топе лидеров запросов россиян на Авито. Аналитики платформы отмечают, что спрос на этот предмет мебели увеличился в пандемию на 20% — в прошлом году в апреле и мае диваны интересовали россиян гораздо меньше», - отмечает пресс-служба платформы.

Во время исследований авторы опирались не только на поисковые запросы на сайте, но и на данные о спросе на товар. По сравнению с докарантинным периодом спрос на диваны увеличился на 6% и на 20 по сравнению на апрель-май прошлого года.

При этом более чем на 90% спрос на диваны увеличился в Ижевске, существенное повышение спроса отмечено также в Ульяновске, Саратове, Воронеже. Эксперты полагают, что это вызвано с обустройством загородных домов и дач, на которых более комфортно пережать самоизоляцию.

В Барнауле также в сравнении с прошлым периодом отмечен рост интереса к диванам, однако всего на 12 % Кстати предложения о продаже этого предмета мебели в Барнауле , в отличие от других городов, также выросли незначительно – всего на 8%.

«Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются». — Алексей Куракин, Управляющий директор Авито Товары.

Можно предположить. что спрос на диваны в Алтайском крае не увеличился из-за того, что горожане не особо соблюдали режим самоизоляции. Как писал Политсибру, в краевом центре традиционно отмечались низкие показатели самоизоляции. Впрочем, еще одной причиной отсутствия спроса на предметы мебели стали низкие доходы жителей региона.