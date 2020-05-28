Как оценивается эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае

Новости 01.06.2020 16:20 786

О статистике заболеваемости коронавирусом, увеличении масштабов тестирования и условиях изменения режима ограничений в регионе рассказали на прошедшей 1 июня (онлайн) пресс-конференции глава краевого Минздрава Дмитрий Попов и замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

Статистика заболеваемости в регионе

«Сегодня как раз будет проходить федеральный селектор, на котором будет разъяснен новый принцип учета. Мы пока продолжаем фиксировать первично-положительные случаи и передаем для подтверждающей идентификации возбудителя», – пояснил Дмитрий Попов в ответ на вопрос о новой методике учета коронавирусных больных в статистике.

По его словам, пока что наблюдается стабильно высокая заболеваемость. Свой вклад внесли, в том числе, вспышки в медучреждениях и в общежитии АГМУ. Министр высказал предположение, что текущая неделя покажет тенденции, которые должны сложиться в целом в регионе. Он напомнил, что на прошлой неделе фиксировались достаточно высокие цифры, но без значительного прироста между днями недели. Также Дмитрий Попов отметил, что у 77% выявленных инфицированных симптомы не наблюдаются.

«Надо разделять пациентов на заболевших, у которых проявляются клинические симптомы: подобные ОРВИ или пневмония, и инфицированных пациентов, которых в крае насчитывается порядка 77%», – подчеркнул министр.

Что касается летальности, то глава краевого Минздрава сообщил, что всего с установленным инфицированием коронавирусом умерло 22 человека, у 12 из них коронавирус стал основной причиной смерти, у восьми – сопутствовал тяжелым патологиям (рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек). Два случая пока находятся на экспертизе.

Тестирование на вирус и оценка эпидситуации в Алтайском крае

Дмитрий Попов сообщил, что за прошедшие две недели серьезно увеличился масштаб тестирования. Сегодня этот показатель составляет более 170 тестов на 100 тысяч жителей ежедневно. Протестировано свыше 100 тысяч человек.

«Необходимо понимать уровень инфицирования среди населения для реализации этапа снятия ограничительных мероприятий. При высоком уровне мы не можем позволить себе повторного всплеска. Поэтому, тестирование увеличено, чтобы иметь реальную картину в масштабах всего Алтайского края во всех населенных пунктах. Особенно серьезно масштаб тестирования увеличен среди медработников – потому что готовимся к снятию ограничений на оказание плановой помощи», – пояснил руководитель алтайского Минздрава.

Что касается изменения режима ограничений, то Ульяна Калинина заявила, что после купирования групповых очагов должна быть проведена оценка эпидемиологической динамики. Здесь будет играть роль и количество выявленных заболевших за сутки, и темпы прироста относительно предыдущего дня, и уровень заболеваемости на отдельных территориях.

«Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется. Либо это – контактные из домашних очагов, либо это – новые источники инфекции, прибывающие из других регионов, или люди с клиническими проявлениями: внебольничными пневмониями, респираторными инфекциями и т. д. Затем уже будет принято решение об ослаблении или ужесточении режима ограничений. Пока что мы констатируем достаточно масштабное распространение коронавируса, в первую очередь – на территории Барнаула», – пояснила Калинина.

На вопрос о массовом бесплатном тестировании на антитела, Ульяна Калинина ответила, что на сегодняшний день какие-то массовые скрининговые исследования на антитела, как в Москве, в Алтайском крае не проводятся. Исследование начнется, как только будет поставлена тест-система. По ее словам, Роспотребнадзор определил несколько регионов для проведения пилотных скрининговых исследований. Войдет ли в них Алтайский край, представитель Роспотребнадзора не уточнила.