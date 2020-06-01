В Барнауле стартует новая волна отключений горячей воды

Новости 01.06.2020 16:20 217

Теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжает испытывать теплосети, относящиеся к малым котельным города на прочность и плотность. Для их проведения потребуются отключения горячей воды.

Напоминаем, что кроме опрессовки теплосетей по контурам Барнаульской ТЭЦ-2 с 15 июня по 6 июля и ТЭЦ-3 с 13 июля по 3 августа, гидравлические испытания проходят и на трубопроводах контура малых котельных. В Барнауле СГК эксплуатирует 34 таких объекта.

В связи с проведением испытаний и ремонтных работ после них, под временное отключение горячей воды попадают:

1 — 15 июня включительно — для 45 многоквартирных и 51 частного дома, 2 детских садов, 2 школ и 11 административных и нежилых зданий по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также микрорайона Затон и пос. Центральный.

29 июня — 13 июля включительно — для 8 многоквартирных и 3 частных домов, 2 детских садов, школы и 4 административных зданий по Павловскому тракту, улиц Никитина, Гоголя, Партизанской и других.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, также требующие отключения ресурса:

18 мая — 1 июня включительно — для 11 многоквартирных и 6 частных домов, школы, медицинского учреждения и нежилого здания по улицам Короленко, Гоголя, М. Горького, Л. Толстого, Чехова и Пушкина.

19 мая — 2 июня включительно — для 6 многоквартирных домов, детского сада и 2 общежитий по Змеиногорскому тракту.

20 мая — 3 июня включительно — для 10 многоквартирных и 2 частных домов, детского сада и нежилого здания по улицам Строительная и Пролетарская поселка Власиха.

21 мая — 4 июня включительно — для 9 многоквартирных и 3 частных домов пос. Лесной.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения — отмечен на карте: https://clck.ru/NRDLk

Гидравлические испытания являются обязательными этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.