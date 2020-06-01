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Фото. В Барнауле состоялось онлайн-представление спектакля театра кукол «Сказка»

Новости
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В воскресенье, 31 мая, в рамках программы "Большие гастроли-онлайн"​ состоялась онлайн-трансляция спектакля "Богатырь Степан Ромашкин" Алтайского государственного театра кукол «Сказка».

Патриотическая комедия продолжительностью 50 минут рассказывает историю о русском богатыре, который мечтает о славных подвигах, но очень стесняется своей нежной фамилии.

Несмотря ни на что, славные подвиги находят его сами, ведь во все времена русской земле нужен настоящий герой, который защитит ее от всех бед и напастей. Степану Ромашкину предстоит пройти настоящие богатырские испытания, помочь народу, влюбиться в дочь морского царя и наконец-то поверить в свои силы. Его верным спутником и летописцем станет пронырливая и красноречивая Выхухоль.

Режиссер - Наталья Войдак, художник - Лиана Прохорова, композитор - Андрей Вотин.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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