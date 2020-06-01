Больше половины россиян проголосуют за принятие поправок в Конституцию России - ВЦИОМ

Новости 01.06.2020 13:30 707

Почти все граждане России осведомлены о грядущем голосовании по внесению поправок в Конституцию России (93%). Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследователи изучили мнение россиян и их отношение к самим поправкам, которые планируется внести в Основной закон страны.

Специалисты ВЦИОМа отмечают, что в марте о голосовании знало чуть меньше граждан – 87%.

Как будут голосовать

Больше половины жителей России (66%) заявили о готовности участия в голосовании по внесению поправок. Из них 46% сказали, что точно пойдут голосовать, а еще 20% отметили, что скорее примут участие. А вот отказываются идти голосовать 15% опрошенных. Отмечается, что эти данные актуальны на 22 мая.

Также специалисты ВЦИОМ узнали, как граждане будут голосовать. Больше половины населения (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, дали понять, что проголосуют ЗА поправки. Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует ПРОТИВ (22% — данные от 22 мая).

Социальная сфера поправок

Подавляющее большинство жителей страны уверены, что самым важным изменением в Конституции станет социальная сфера. Больше всего людей интересует поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным 4%.

На втором месте оказалась поправка о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики страны. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (93%). Поправку об обязательной ежегодной индексации пенсий поддерживает 92% россиян.

Также абсолютное большинство жителей России высказались за важность оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных. Поправку об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ на уровне не менее прожиточного минимума поддержало 92%. А 6% не посчитали ее важной.

Замыкает список поправка о закреплении обеспечения правительством страны проведения единой социально ориентированной политики (77% — скорее важно, 15% — скорее не важно).

Суверенитет страны

Для 88% россиян оказался принципиальным вопрос закрепления в Конституции положения о защите государственной целостности и нерушимости границ России, а не считают это важным 9%.

Поправку, закрепляющую статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, поддерживают 84%. Иной позиции придерживаются 13% граждан.

Не хотят, чтобы чиновники имели двойное гражданство и хранили свои средства и ценные вещи за рубежом – 84%. С этим не согласны 13% россиян.

Считают важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России 81% наших соотечественников, обратного мнения придерживаются 16%.

Важно признать приоритет Конституции России над международным правом, по мнению 75% жителей страны. Об обратном заявляют 17%.

Вопрос убеждений

Защита исторической правды и недопущение фальсификации истории признаются важными 89% россиян. С ними не согласны 9%. Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян, обратного мнения придерживается каждый десятый (13%).

На третьем месте в рейтинге важных поправок находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%). Также в топ необходимых мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%). Не считают это важным 17% россиян.

Большинство россиян (78%) считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Иного мнения придерживаются 17%. Поправка об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности важна для 69% россиян. Иначе высказались 25%.

54% россиян считают важным внести упоминание о Боге: «Признание исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога». Сочли это неважным 39% россиян.

Сфера политики

На первом месте оказалась поправка о запрете одному и тому же лицу быть сенатором и депутатом Госдумы России. О ее важности сообщили 67% россиян, иного мнения придерживаются 25%.

Что касается ограничения для занимавших или занимающего должность президента России участвовать в качестве кандидата на следующих выборах, то высказались ЗА 61%. Против оказалось 30%.

Третья по важности поправка — о создании единой системы публичной власти (61%), не считают ее важной 24% наших соотечественников.

Расширение полномочий Государственной Думы РФ считает важным каждый второй (48%), о важности расширения полномочий Совета Федерации РФ сообщает почти столько же россиян (46%). Против 40% и 39% соответственно.

Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (40% считает важным, 51% — нет).