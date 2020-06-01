Плюс еще два района. В Алтайском крае продолжается стабильный прирост больных коронавирусом

По состоянию на начало лета, 1 июня, в Алтайском крае зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К сегодняшнему дню было выписано 14 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб региона.
Новых смертельных случаев не зарегистрировано. В географии распространения инфекции добавились Хабарский и Кытмановский районы.
За минувшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 16 человек, Рубцовском районе – 13, Славгороде – 8, Новоалтайске – 5, Павловском районе – 2, Бийске – 2, Камне-на-Оби – 2, Алтайском районе – 2, Третьяковском районе – 2, Тюменцевском районе – 2, Хабарском районе – 2, Курьинском район – 2, Горняке – 1, Поспелихинском районе – 1, Родинском районе – 1, Егорьевском районе – 1, Ребрихинском районе – 1, Табунском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Кытмановском районе – 1.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц. Осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
Всего на 1 июня число заболевших коронавирусной инфекцией - 1915 человек (в том числе 189 детей до 17 лет включительно). Из общего числа заболевших 122 случая – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1362 случая – по контакту с инфицированными. 240 – у больных внебольничной пневмонией, 411 – у заболевших ОРВИ, в 1264 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных - 39, на аппарате ИВЛ - 16. Выздоровело 789 человек, за прошедшие сутки - 14 пациентов.
За весь период скончалось 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.
Всего из 1915 заболевших - жители Барнаула – 927, Змеиногорского района – 253, Бийска – 137, Рубцовска – 80, Новоалтайска – 52, Славгорода – 39, Павловского района – 35, Рубцовского района – 27, Тюменцевского района – 26, Благовещенского района – 26,Поспелихинского района – 24, Первомайского района – 22, Ребрихинского района – 19, Тальменского района – 16, Курьинского района – 15, Камня-на-Оби – 14, Горняка – 14, Бурлинского района – 13, Заринска – 12, ЗАТО Сибирский – 12, Немецкого национального района – 11, Бийского района – 9, Третьяковского района – 9, Алейска – 8, Родинского района – 7, Новичихинского района – 7, Крутихинского района – 6, Советского района – 6, Косихинского района – 6, Завьяловского района – 6, Зонального района – 6, Солонешенского района – 5, Егорьевского района – 5, Табунского района – 5, Волчихинского района – 5, Залесовского района – 5, Ярового – 4, Алтайского района – 4, Усть-Калманского района – 4, Михайловского района – 3, Кулундинского района – 3 Заринского района – 3, Усть-Пристанского района – 3, Мамонтовского района – 2, Ключевского района – 2, Алейского района – 2, Калманского района – 2, Хабарского района – 2, Троицкого района – 1, Целинного района – 1, Романовского района – 1, Тогульского района –1, Кытмановского района – 1, Белокурихи – 1, Шелаболихинского района – 1, Быстроистокского района – 1, Каменского района – 1.
Всего в крае на 1 июня на новую коронавирусную инфекцию обследовано 101649 человек:– в краевых медицинских организациях края – 70276 человек;– в коммерческих организациях – 8268 человека;– в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» – 23105 человек.
Мне вот просто интересно, сейчас уже все меньше и меньше новостей про коронавирус слышно. Толи это уже неактуальная тема для новостей, толи что? ТО есть заболевания то есть, но информации меньше на слуху становится. То есть модно сказать что все становится более менее хорошо? И очень жаль, что мало информации ккой то, как бы это сказать, обычных вопросов, типа что лучше антисептик или мыло? Или что то такое. Я иногда нахожу такую информацию на медвизоре https://medvisor.ru/ но все таки это вообще еле найдешь, а хотелось бы чтобы такие новости были и на нашем родном сайте!