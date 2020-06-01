Плюс еще два района. В Алтайском крае продолжается стабильный прирост больных коронавирусом

Новости 01.06.2020 12:20 1079

По состоянию на начало лета, 1 июня, в Алтайском крае зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. К сегодняшнему дню было выписано 14 пациентов. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Новых смертельных случаев не зарегистрировано. В географии распространения инфекции добавились Хабарский и Кытмановский районы.

За минувшие сутки зарегистрировано 67 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 16 человек, Рубцовском районе – 13, Славгороде – 8, Новоалтайске – 5, Павловском районе – 2, Бийске – 2, Камне-на-Оби – 2, Алтайском районе – 2, Третьяковском районе – 2, Тюменцевском районе – 2, Хабарском районе – 2, Курьинском район – 2, Горняке – 1, Поспелихинском районе – 1, Родинском районе – 1, Егорьевском районе – 1, Ребрихинском районе – 1, Табунском районе – 1, Косихинском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Кытмановском районе – 1.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц. Осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Всего на 1 июня число заболевших коронавирусной инфекцией - 1915 человек (в том числе 189 детей до 17 лет включительно). Из общего числа заболевших 122 случая – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1362 случая – по контакту с инфицированными. 240 – у больных внебольничной пневмонией, 411 – у заболевших ОРВИ, в 1264 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных - 39, на аппарате ИВЛ - 16. Выздоровело 789 человек, за прошедшие сутки - 14 пациентов.

За весь период скончалось 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Всего из 1915 заболевших - жители Барнаула – 927, Змеиногорского района – 253, Бийска – 137, Рубцовска – 80, Новоалтайска – 52, Славгорода – 39, Павловского района – 35, Рубцовского района – 27, Тюменцевского района – 26, Благовещенского района – 26,Поспелихинского района – 24, Первомайского района – 22, Ребрихинского района – 19, Тальменского района – 16, Курьинского района – 15, Камня-на-Оби – 14, Горняка – 14, Бурлинского района – 13, Заринска – 12, ЗАТО Сибирский – 12, Немецкого национального района – 11, Бийского района – 9, Третьяковского района – 9, Алейска – 8, Родинского района – 7, Новичихинского района – 7, Крутихинского района – 6, Советского района – 6, Косихинского района – 6, Завьяловского района – 6, Зонального района – 6, Солонешенского района – 5, Егорьевского района – 5, Табунского района – 5, Волчихинского района – 5, Залесовского района – 5, Ярового – 4, Алтайского района – 4, Усть-Калманского района – 4, Михайловского района – 3, Кулундинского района – 3 Заринского района – 3, Усть-Пристанского района – 3, Мамонтовского района – 2, Ключевского района – 2, Алейского района – 2, Калманского района – 2, Хабарского района – 2, Троицкого района – 1, Целинного района – 1, Романовского района – 1, Тогульского района –1, Кытмановского района – 1, Белокурихи – 1, Шелаболихинского района – 1, Быстроистокского района – 1, Каменского района – 1.

Всего в крае на 1 июня на новую коронавирусную инфекцию обследовано 101649 человек:– в краевых медицинских организациях края – 70276 человек;– в коммерческих организациях – 8268 человека;– в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» – 23105 человек.