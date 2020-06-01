Половину ипотек под 6,5% в России выдает ВТБ

ВТБ выдает каждый второй кредит в России в рамках «Ипотеки с господдержкой 2020». По состоянию на 29 мая клиенты ВТБ провели уже свыше 7,7 тысяч ипотечных сделок на 22,4 млрд рублей, на рассмотрении находится еще 15 тысяч заявок на 46 млрд руб. Доля банка в общем объеме выдач в стране составляет порядка 50% (согласно данным Минстроя РФ).
«В мае ипотечный рынок показывает рост – мы прогнозируем, что результаты продаж в России окажутся выше, чем в апреле, когда действовал режим ограничений. Одним из факторов восстановления спроса, безусловно, стал запуск ипотеки под 6,5%. ВТБ с первого дня включился в работу по новой программе и по итогам первого месяца работы является лидером по объему оформленных кредитов, выдавая каждую вторую ипотеку под 6,5% в стране. В общем объеме продаж нашего банка она занимает примерно треть, что говорит о ее безусловной востребованности среди заемщиков», – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
ВТБ начал работу по программе с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. Первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. был выдан в Барнауле. По итогам января-апреля общий портфель ВТБ в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь-апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.