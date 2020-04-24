Мэр Барнаула поручил устранить неприятный запах в ЖК «Адмирал»

Новости 01.06.2020 11:30 383

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на канализационно-насосной станции КНС-21, на сильный неприятный запах от которой жаловались жильцы ЖК «Адмирал» в соцсетях. Градоначальник потребовал заняться решением проблемы незамедлительно. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Сегодня мы с вами наблюдаем здесь не наличие запахов, а вонизм, – напрямик заявил Вячеслав Франк, – Для проживающих здесь людей – это чрезвычайная ситуация, когда нельзя открыть окно в квартире, прогуляться с ребенком. Это неприемлемо. Задача городской администрации – решать проблему здесь и сейчас», – подчеркнул мэр.

Он распорядился в кратчайший срок определиться с возможными источниками дополнительного финансирования и ускорить проработку вопросов, связанных с приобретением и внедрением системной установки. Вячеслав Франк также указал, что станция загружена всего на 30-35% от проектной мощности и потребовал повысить ее эффективность и производительность.

По словам гендиректора Барнаульского водоканала Андрея Полюго, станция сдана в эксплуатацию в 2012 году. Впоследствии, новостройки оказались расположены слишком близко к объекту. Нормативы по санитарным нормам фактически соблюдены, но на практике от них имеются отклонения. Как сообщил Полюго, проблему запаха позволит решить система ультрафиолетового обеззараживания (сжигания) либо плазменная система.

Установка дополнительного более эффективного оборудования предусмотрена инвестиционной программой Барнаульского Водоканала на 2021-2024 годов. Процесс займет не более четырех месяцев.