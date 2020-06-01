Какие законы вступят в силу в июне 2020 года по всей России

Новости 01.06.2020 10:50 1235

В июне текущего года по всей России вступят в законную силу ряд важных законов. Подробнее о них читайте в материале «Политсибру».

Выплаты на детей

День защиты детей для большинства российских семей ознаменован стартом выплат на ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Размер выплат составляет 10 тысяч рублей. Ранее данная мера поддержки была анонсирована президентом России Владимиром Путиным. Родителям, подавшим заявку до 22 мая, выплаты уже навали зачисляться на счета.

Сами заявления об оформлении выплат будут принимать до 1 октября. По данным Минтруда России, выплаты могут назначить почти на 22 млн детей.

Кроме того, в июне начнется процесс выплаты ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет тем семьям, где среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Изначально это планировали сделать в июле, но сроки перенесли из-за пандемии.

Отметим, что если родители потеряли работу после 1 марта то, в доходе семьи не будут учитываться средства, полученные на прошлом месте их работы. Размер выплаты в этом году — половина детского прожиточного минимума во втором квартале 2019-го.

Проверят безработных

С 1 июня центрами занятости будет проведен перерасчет назначенного пособия по безработице. Это произойдет, если указанные гражданином данные будут расходиться с информацией из баз МВД и ЗАГСа.

Детские лагеря

С начала лета все организации, которые не были включены в специальный реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха несовершеннолетних. В реестр они могут быть включены по итогам положительной проверки и наличия соответствующей лицензии.

Ряд личных средств обезопасят от взысканий

С 1 июня вступает в силу закон, устанавливающий необходимость маркировки перечисленных гражданам денежных средств, с которых не может производиться взыскание. Это могут быть алименты и прочие социальные пособия. Разработчики закона считают, что благодаря маркировке, в общем потоке средств будут видны те деньги, которые нельзя будет списать в качестве долга.

В Ассоциации банков России обеспокоены тем, как закон будет работать в отношении переводов между физлицами в качестве алиментов, — должны ли эти платежи маркировать сами граждане и что делать банкам, если алименты по ошибке все же будут списаны.

Отмена комиссии на перевод

С 14 июня вступит в силу закон, который отменит «банковский роуминг» — комиссию за переводы между счетами внутри одного банка, открытыми в разных регионах страны.

Контроль счетов

С 1 июня судебные приставы получат доступ к информации обо всех видах банковских счетов, начиная с номера счета и заканчивая данными о движении средств, как в рублях, так и в другой валюте. Мера предполагает сокращение возможностей должников для сокрытия своих средств от взысканий.

Поддержка виноделам

С 26 июня в России вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии. В нем будет закреплено понятие «вино России», в адрес которого будут определены принципы поддержки со стороны государства. Также будут описаны тезисы регулирования отрасли. Например, будут установлены технические требования и система защиты продукта по указанию географического происхождения. Закон не затронет интересы людей с личным подсобным хозяйством.