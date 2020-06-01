Инвалид добился путевки в черноморский санаторий через Верховный суд РФ

Новости 01.06.2020 10:20 352

Верховный Суд РФ разрешил пациентам (коды заболевания J41.0, J41.1, J41.8 и J45.0, J45.1, J45.8) в стадии ремиссии получать санаторно-курортное лечение за счет ФСС на курортах другой климатической зоны (Решение Верховного Суда РФ от 26 марта 2020 г. № АКПИ20-6).

Истцы обратились в суд после отказа ФСС направить их в какой-нибудь санаторий Кубани - несмотря на то, что врачи порекомендовали им санкурлечение именно на курортах Черноморского побережья и Крыма. Отказ ФСС был обоснован ссылками на Перечень медпоказаний для санкурлечения взрослого населения - а он предусматривает для пациентов с указанными диагнозами санаторное лечение исключительно в санаторно-курортных организациях в климатической зоне проживания пациента, а взамен южного санатория ФСС предложил путевку в Красноярский край.

По мнению истцов, такое регулирование не позволяет учесть индивидуальные и конкретные особенности для реабилитации инвалида и не являются необходимым ограничением права на санаторно-курортное лечение граждан в климатических зонах вне зоны их проживания.

Суд удовлетворил иск, отметив, что принципы медотбора и направления больных в санаторий определены порядком, утвержденным приказом Минздрава РФ от 22.11.2004 № 256. В нем установлено, что такой отбор и направление осуществляют лечащий врач и завотделением, а также врачебная комиссия, если речь идет о льготниках. Они определяют медицинские показания для санаторно-курортного лечения на основании анализа объективного состояния больного, результатов предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и других исследований.

Следовательно, место проведения санаторно-курортного лечения определяется лечащим врачом либо ВК. Таким образом, место проведения санкурлечения может не находиться в климатической зоне проживания пациента, если на это есть причины медицинского характера, и спорные нормы не могут в этом препятствовать. На это, в частности, указывает и сам Минздрав РФ (ответчик) в своем отзыве.

Однако, поскольку ФСС толкует спорные нормы иначе, то они являются неопределенными и порождающими неоднозначное их толкование и применение, а значит, их следует признать недействующими - в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослых в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента при наличии хронического бронхита, трахеобронхита простого/ слизисто-гнойного / смешанного, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, а также при наличии бронхиальной астмы аллергической, неаллергической, смешанной, легкого и среднетяжелого течения, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени.