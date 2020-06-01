Самое интересное и счастливое время: серьезные люди рассказали истории из своего детства

Новости 01.06.2020 9:40 1199

Говорят, детские воспоминания самые яркие и счастливые. Когда еще можно так беззаботно гулять весь день, ездить на велосипеде, перечитать все любимые книги, совершенно безнаказанно «воевать» с ребятами из соседнего двора и много чего еще. В День защиты детей мы спросили разных серьезных людей об их детстве.

Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края

Не могу сказать, что у меня было какое-то уникальное детство. Я рос обычным счастливым ребенком, потому была школа, двор и спорт.

Конечно, основную часть моей жизни с малых лет занимает спорт. А это не только физическое развитие, это и воспитание характера, силы духа. Тренер научил «вытирать слезы» при неудачах и не слишком высоко задирать нос после побед. Очень люблю и ценю воспоминания о том времени. Кстати, многие мои друзья как говорится, с той раздевалки спортзала. Считаю, что очень ценно сохранить такую дружбу.

Уверен, что даже взрослый человек в какой-то степени остается ребенком. Мои дети растут уже совсем в другое время, их детство мало похоже на мое, но от этого оно не менее счастливое.

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка, депутат АКЗС

Когда мне было семь лет, мы с родителями жили в небольшом многоквартирном доме в Змеиногорске. Несмотря на то, что квартир там было всего восемь, в доме жило аж 18 детей. Такая у нас собралась отличная компания. Все семьи очень сдружились между собой и весело проводили время за огромным столом, который стоял во дворе дома. Мы с ребятами по вечерам устраивали там настоящий пир: воровали капусту со школьного огорода и яблоки в саду у моего деда. Нужно сказать, что это было не просто – обмануть сторожа, обойти злых собак… Зато потом мы собирали всю нашу добычу в кучу и от души хрустели. Капуста, конечно, была и дома, но казалось, что та, ворованная, более сладкая и хрустящая.

Сейчас из взрослых в том доме остались только моя мама и соседка тетя Аня, дети, конечно, разъехались кто куда, но иногда получается с некоторыми встретиться, это очень радует. Я с радостью и теплотой вспоминаю то время.

Вероника Лапина, депутат АКЗС

Я никогда не была непоседой или шкодой, поэтому никаких неприятных историй со мной практически не случалось. Я любила погулять во дворе, но больше меня занимали домашние дела, чтение и рисование. В детстве я всерьез им увлекалась и, по-моему, участвовала во всех возможных конкурсах.

Особой общительностью я не отличалась, и не все с этим могли мириться. Например, бабушка моей соседки, чтобы я поиграла с ее внучкой, просто забирала у меня игрушки со словами: «Вот придешь к нам в гости и заберешь». Так вот сурово воспитывали во мне коммуникабельность.

Многие мои детские воспоминания связаны со старшей сестрой. У нас с ней небольшая разница в возрасте, может, поэтому мы почти никогда не ссорились, а наоборот росли в очень дружном тандеме. Как и многие дети, выросшие в 90-х, мы «зарабатывали» на сдаче бутылок. На вырученные деньги покупали жвачки «Love is…» и были невероятно счастливы. И вот после очередной сдачи, зажав в кулаке заветную мелочь, мы подошли к киоску. Перед нами стоял мужчина, который видел, как мы усердно пересчитывали копейки и совещались, на сколько жвачек нам хватит. Он спросил, что мы хотим купить, а потом взял шоколадку и две жвачки, протянул нам, попросил подержать, пока он отойдет. Мы честно ждали, наверное, полчаса, но потом поняли, что все это он купил нам. Подумал, что подарки от незнакомца мы бы не взяли, поэтому придумал такой оригинальный ход.

Владислав Вакаев, депутат АКЗС

В детстве меня называли профессор. Прежде всего, потому, что я был очень начитанным ребенком, учился, хоть и не на «отлично», но был одним из лучших. А, кроме того, в классе я был политинформатором, была тогда такая обязанность, поэтому другого прозвища и быть не могло.

Все мое детство прошло в селе Шипуново. Жили мы на окраине села в районе Лесхоза. Там в распоряжении у нас, детей, были просто огромные территории – лес, речка, пруд, чего только не было. Мы строили плоты и спускали их на воду, лили свинец из аккумуляторов, играли в «пробки», но больше всего в ходу были, конечно, военные игры. Мы с ребятами делали луки и стрелы, мечи, «самострелы» и воевали дни напролет. Помню в одном из таких сражений, я получил нешуточное ранение. Один из противников выстрелил мне прямо в глаз, да так, что я на время лишился зрения. После этого я еще долго лежал в больнице в Барнауле, но, несмотря на это вспоминаю тот случай с улыбкой. Было крутое, интересное время – взрывы карбита, пугачи, походы, да много чего еще.

Марина Понкрашева, депутат Барнаульской городской Думы

Я с детства была активным ребенком. У меня никогда не было плохого настроения, по крайней мере, так говорят мои родители и близкие люди. Ходила в разные кружки, многое хотелось попробовать: от вязания до танцев.

Историй из детства на самом деле много. Например, я очень любила, когда мне читают сказки, запоминала дословно, затем приходила детский сад, усаживала вокруг себя других детей, брала книгу и делала вид, что читаю сказку. На самом деле просто рассказывала, так как читать еще не умела. И все меня так внимательно слушали!

А в целом, детство - самая счастливая пора в жизни человека, и я не исключение. Вспоминаю каникулы в деревне у бабушки с дедушкой, отдых в пионерских лагерях и ежевечерний просмотр диафильмов с родителями.

Виктория Крахмалева, редактор ИА «Банкфакс»

Я росла тихим и домашним ребенком. Случалось, конечно, порой и по гаражам лазить, и жевать пресловутый гудрон, но самым любимым занятием все равно было чтение. Причем читала я всё подряд – начиная с журнала «Крестьянка», на который была подписана моя бабушка, и заканчивая суровыми классическими романами, вроде «Войны и мира». За лето обычно прочитывался не только список литературы, но и все школьные учебники, которые выдавались на будущий учебный год в мае, из-за этого потом учиться было скучно.

Самые теплые детские воспоминания связаны с селом Боровлянка Троицкого района, где жили мои дедушка и бабушка. Когда-то это был рабочий поселок с несколькими промышленными предприятиями и населением почти 3000 человек. Жизнь там буквально кипела. На лето в Боровлянку съезжались внуки со всех концов СССР, «сезонные» друзья, которые вместе проводили каникулы, а потом расставались на целый год.

В 4 года мне категорически не нравилось мое имя, и я представлялась всем исключительно как «девочка Мальвина». А в 6 лет я написала свое первое стихотворение. Оно было о любви! Полный его текст не сохранился, но там совершенно точно фигурировала фраза «любовь ему досталась с горем и умер он вдовцом…»

У меня есть друзья, с которыми я поддерживаю отношения больше 30 лет, но я не считаю, что самая крепкая дружба непременно родом из детства, ведь люди меняются, обретают новые связи и интересы.

Виктория Гальцева, солистка Алтайского государственного музыкального театра

- В совсем еще маленьком возрасте я была очень послушным и усидчивым ребенком: как посадят в красивом, чистом платье в песочницу, так в том же виде и достанут. Конечно, чем больше росла, тем больше хотелось узнать, изучить, проверить. Мы с ребятами и по гаражам бегали, и по трубам лазали, чего только не придумывали.

Мы с родителями много переезжали, поэтому за детство я «обросла» друзьями в разных городах. Со многими мы общаемся до сих пор, редко видимся, но все равно поддерживаем связь, созваниваемся.

Я уверена, что детство - это самая счастливая пора, хотя случались и огорчения, но даже такие истории сейчас вспоминаю с улыбкой. Как-то с очередных гастролей мама привезла мне очень красивые сапожки. Тогда же повсюду был дефицит, и достать что-то хорошего качества, да еще и невероятно красивое, было практически невозможно. И вот мне вручают эти ослепительно белые кожаные сапожки с мехом. Куда нужно бежать первым делом? Конечно, во двор, хвалиться. Но показать мало, надо и опробовать. Я пробежала пару кругов по гаражам и в итоге упала в огромную грязную лужу. Обновка была безнадежно загублена. Я пришла домой, думала, что никогда не признаюсь маме в своем позоре. Срочно замочила сапоги в порошке и оставила. Конечно, это их не спасло, стало только хуже, они раскисли окончательно. Помню, как горько плакала и страдала, прятала эти несчастные сапоги в шкаф и снова доставала. Мама была очень недовольна, а я была просто разбита, ведь расстроила ее, и так и не успела походить в этих сапожках.