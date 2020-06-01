Политическая хроника недели: мэр Славгорода попался на взятке, а в Бийске откопали Сталина

Новости 01.06.2020 9:00 1024

Громкое задержание мэра Славгорода стало одним из главных политических событий недели. Чиновник попался на крупной взятке, сейчас в деле разбираются следователи. Другие важные политические новости в хронике «Политсибру».

Отчет прошел

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая отчитался о работе краевого Правительства за 2019 год. Отчет прошел традиционно на сессии краевого парламента, но с учетом эпидемиологической ситуации. Часть депутатов наблюдала за отчетом онлайн.

Губернатор отчитался о показателях в каждой сфере, разбив выступления на блоки. Томенко отметил, что в 2019 году регион продолжил свое поступательное развитие. Он считает, что это было время стабилизации в системе госуправления и совместной созидательной напряженной работы. Депутатов глава региона он поблагодарил за принципиальность и прямоту.

После отчета высказались депутаты. Эсер Александр Молотов отметил, что у губернатора есть четкая программа действий по выводу края из многолетнего кризиса, которую партия поддерживает, и кредит доверия к губернатору еще не исчерпан, однако в регионе нет внятной кадровой политики среди руководителей, считает депутат. Отсюда неэффективное использование финансов и неэффективное управление в некоторых сферах. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов отметил отсутствие сравнительного анализа данных по отношению к плановым показателям и к статистике другим регионов. Лидер коммунистов Мария Прусакова отметила успехи края в дорожной отрасли, программу предоставления квартир для работников культуры и социальную поддержку, но в то же время недоступность жилья для покупки и, в связи с этим, высокую закредитованность населения, а также низкий уровень зарплат.

Глава «Единой России» в АКЗС Сергей Приб отметил положительную динамику во многих сферах, но эти «темпы не позволяют преодолеть отставание от некоторых соседних регионов». Он добавил, что все «проблемы обнажены», но есть четкое понимание, что делать и куда идти, а критика имеет место быть.

В итоге, большинство депутатов поддержали отчет губернатора.

Мэр Славгорода попался на взятке

Главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, он получил 2 млн рублей.

По данным следствия, деньги чиновник получил 29 мая от директора одной из компаний. Эта сумма должна была обеспечить предпринимателю договоры на поставку угля для МУП «Теплосбыт» в обход порядка процедуры закупки. Сейчас чиновник находится под стражей. Врио главы Славгорода назначили первого заместителя главы администрации Дмитрия Петракова.

Белобородов после приговора уже может подать на УДО

Дело бывшего управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова прошло стадию апелляции. Алтайский краевой суд не стал менять суть приговора районной инстанции, но все же облегчил участь осужденного, благодаря чему уже сейчас он может подавать на УДО, пишет «Толк».

Бывший управделами получил три года колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей. Также ему запретили занимать государственные должности на шесть лет. Алтайский краевой суд оставил срок лишения свободы и штраф в силе. Однако суд пересчитал сумму взятки — она стала равна 2 млн 702 тыс. рублей. Эти деньги постановили взыскать с осужденного.

Главный плюс апелляционного решения для экс-чиновника оказался в том, что ему пересчитали сроки, проведенные под домашним арестом. Теперь их зачтут из расчета день за день, а не два дня за день, как установлено сейчас. Таким образом, Алексей Белобородов уже сейчас имеет полное право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, так как фактически отбыл половину срока.

В Бийске откопали Сталина

На территории бывшего Дома учителя в Бийске случайно раскопали бетонный бюст Иосифа Сталина.

В городском «Центре общественных объединений» решили навести порядок на своей территории. На месте деревянной пристройки оставалась балка, которую подняли, чтобы разровнять участок, и увидели кусочек бетона. Бюст очень хорошо сохранился, его высота 80 сантиметров, вероятно, он стоял в помещении, для парка или сквера он маловат.

Скорее всего, бюст оказался в земле после XX Съезда Коммунистической Партии в 1956 году, когда решили развенчать культ личности вождя. Многие тогда не уничтожили изображения лидера СССР, а припрятали их.

Находку забрали в бийский краеведческий музей.