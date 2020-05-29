Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу

Новости 31.05.2020 12:27 597

По данным Оперативного штаба Алтайского края, на 31 мая выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Смертельные случаи не зарегистрированы, выписаны по выздоровлению 16 пациентов.

Из 69 новых случаев заболевания: в Барнауле – 52 человека, Заринске – 4, Рубцовске – 4 , Новоалтайске – 3, Калманском районе – 2. Бийске – 2, Ребрихинском и Залесовском районах – по 1.

На 31 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией - 1848 человек, в том числе 188 ребенка до 17 лет включительно. 119 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 1324 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. 231 – у больных внебольничной пневмонией, 392 – у заболевших ОРВИ, в 1225 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 47, на аппарате ИВЛ - 16. Выздоровело – 775 человек. За прошедшие сутки выписано 16 человек.

В Алтайском крае общее количество обследованных на коронавирусную инфекцию достигло почти 100 тысяч человек. На сегодняшний день находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5460 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21618 человек.