В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше

Новости 30.05.2020 12:45 713

На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.

Новые случаи выявлены в Барнауле – 46 человек, Славгороде и Новоалтайске - по 4 человека,Рубцовске и Бийске – по 1 и следующих районах края: Зональном – 5, Первомайском – 3, Павловском – 2, Ребрихинском – 2, Бийском – 1, Змеиногорском – 1, Тальменском – 1.

Таким образом всего в Алтайском крае выявлено 1779 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 184 ребенка. 223 случая протекало в виде внебольничной пневмонии, 367 – как ОРВИ, в 1189 случаях - бессимптомное течение. На сегодня в Алтайском крае 41 тяжелый пациент, из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ. За весь период в регионе выздoровелo – 759 человек, в том числе за последние сутки - 31.

Как сообщает оперштаб, скончался еще 1 человек от тяжелого течения COVID-19. Таким образом, за весь период пандемии в Алтайском крае умерли – 22 человека с коронавирусом, в 12 случаях подтверждено, что причиной смерти явился COVID-19, в 8 случаях к смерти привели иные причины, по 2 случаям проводится экспертиза.

На 30 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 96002 человека. Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся– 5163 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21146 человек.