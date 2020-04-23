Минэкономразвития сообщило, что ВВП страны просел из-за нерабочих дней

Новости 29.05.2020 19:00 195

Показатели внутреннего валового продукта в РФ в апреле просели на 12 процентов в годовом выражении. Об этом сообщает портал "Слово и дело". со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Апрельское снижение ВВП, по мнению министерства, стало непосредственным следствием введения на территории России режима нерабочих дней из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в марте российский ВВП увеличился на 0,8 процента, а в первом квартале - показал рост в размере 1,6 процентных пункта. При этом, с января по апрель произошло его снижение на 1,9 процента к годовым показателям.