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Главу Славгорода задержали за взятку

Новости
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Главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки. Информация появилась в телеграм-канале «Красное солнце Алтая».

По информации правоохранительных органов Горбунов был задержан во время передачи ему двух млн рублей. Мотивом получения средств могла стать необходимость в обеспечении нужных результатов при торгах на закупку угля.

Напомним, Горбунов возглавлял Славгород с 2018 года. Его предшественник Виктор Кинцель ранее также был отстранен от должности из-за махинаций, связанных с муниципальным имуществом.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

александр

когда же они нажрутся

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