Главу Славгорода задержали за взятку

Новости 29.05.2020 17:30 812

Главу Славгорода Сергея Горбунова задержали по подозрению в получении взятки. Информация появилась в телеграм-канале «Красное солнце Алтая».

По информации правоохранительных органов Горбунов был задержан во время передачи ему двух млн рублей. Мотивом получения средств могла стать необходимость в обеспечении нужных результатов при торгах на закупку угля.

Напомним, Горбунов возглавлял Славгород с 2018 года. Его предшественник Виктор Кинцель ранее также был отстранен от должности из-за махинаций, связанных с муниципальным имуществом.