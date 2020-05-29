Алтайские медики выяснили, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

Новости 29.05.2020 16:25 1651

В Горбольнице №11 Барнаула, известной как «Моторщики», провели тестирование сотрудников, переболевших коронавирусом. Инициатива принадлежит руководству больницы, для этого в учреждение была закуплена специальная партия тест-систем на антитела к коронавирусу. О полученных результатах и дальнейших планах «Политсибру» рассказал главный врач учреждения Андрей Коломиец.

«У нас заболело два доктора, мы сделали им тесты на антитела к коронавирусу после выздоровления. В качестве контрольной группы мы также сделали тесты другим сотрудникам лечебных учреждений, которые проживают на территории нашей поликлиники из-за пандемии. У тех, кто вошел в контрольную группу антител не обнаружили», - рассказал врач.

Затем в учреждении был проведен еще ряд тестов, который показал следующую закономерность: у тех, кто переболел коронавирусом в форме пневмонии, индекс иммунной напряженности формируется высокий – он составляет 17-20. У пациентов, перенесших коронавирус в форме ОРВИ, значения индекса существенно меньше – 10-12, однако это тоже считается достаточным для того, чтобы организм смог бороться с вирусом при следующей встрече. У пациентов, перенесших коронавирус бессимптомно, индекс иммунной напряженности фиксируется в районе единицы или ниже, что в ряде случаев позволяет сделать вывод, что таким образом иммунитет вообще не формируется, либо формируется слабо. Однако при этом нужно учитывать, что существуют иные факторы, которые привели к тому, что человек не заболел, а стал лишь носителем.

В учреждении планируется проверить всех 1200 сотрудников больницы. Более того, руководство намерено провести такие тесты неоднократно и проверить, сколько будет сохраняться иммунная напряженность. По словам Коломийца, это необходимо, чтобы сформировать прогноз по распространению заболеваемости.

«Уже же понятно, что будет вторая волна. Значит необходимо понимать, как долго будет сохраняться иммунитет и насколько он будет значимым по прошествии времени», - пояснил врач.

Он пояснил, что это обычная и нормальная работа, которую должен проводить любой организатор здравоохранения в крае - главврач. Необходимо понимать, кого может коснуться коронавирус, который придет во второй волне.

Кстати, когда будет организована вакцинация, ее результаты, по мнению Коломийца также будет необходимо отслеживать во временном промежутке. Это даст понимание эффективности вакцины и ее периода действия.

«По большому счету мы сейчас лечим и работаем вслепую. Мы – все врачи мира, которые столкнулись с новой инфекцией. Мы не знаем иммунного статуса населения, получаем самые общие рекомендации и не всегда понимаем, как и на какие конкретно препараты отзовется человеческий организм. Пока вопросов больше, чем ответов. Проводящиеся у нас исследования должны помочь в них разобраться», - пояснил Андрей Коломиец.

В мире сейчас есть установка на многоцентровые исследования. Другими словами больницы каждого региона должны проводить аналогичные исследования. Так как на распространение, развитие и течение заболевания влияют самые разные факторы, в том числе климатические особенности. Сейчас исследования активно проводят в Москве, но для Сибири они не будут полезными.

«Такие исследования нужно проводить повсеместно, затем сводить и сравнивать результаты, тогда мы сможем приблизиться к пониманию, как нужно вести себя в условиях этой, пока еще неизученной специалистами пандемии», - резюмировал врач.

Как рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко, такие исследования действительно позволят сделать выводы, был ли у человека контакт с возбудителем и насколько защищен человек:

«В каждой системе, определяющей уровень антител, есть своя методика. Например, определяя наличие антител к дифтерии. Мы ориентируемся на показатель в 25 международных единиц. У тех, у кого значения больше – находятся грубо говоря в зеленой зоне. Они защищены и им не требуется дополнительных профилактических мероприятий (например вакцинации). У тех, у кого меньше – зона риска есть и ревакцинация необходима. Такие исследования проводятся периодически у всех докторов».

Аналогично исследования проводятся на антитела к гепатиту Б, только показатель, на который ориентируются при определении позитивного или негативного статуса обследуемого другой.

В системах, которыми пользовались в горбольнице №11, таким показателем является единица. Позитивный статус был отмечен у всех пациентов, которые действительно переболели корнавирусом.

Конечно, окончательные выводы делать еще рано. Однако, вероятно, что во время второй волны коронавируса, у тех кто перенес его бессимптомно, вероятность получить инфекцию повторно не снижается.