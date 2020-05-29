Исследование: как россияне относятся к идее электронного голосования

Новости 29.05.2020 18:30 216

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр политической конъюнктуры (ЦПК) опубликовали данные исследования об отношении россиян к электронному голосованию, технологических и репутационных барьерах данного формата, а также перспективах его внедрения.

По данным опроса, почти половина россиян позитивно относится к электронному голосованию, оно позволит привлечь к выборам новых избирателей в возрастной группе от 18 до 34 лет, представители этой же возрастной группы меньше других участвуют в традиционном голосовании и чаще придерживаются стратегии ситуативного участия. При этом, дистанционное голосование имеет некоторые технологические и репутационные барьеры.

Что выяснилось в ходе исследования

Население слабо информировано о появлении новых способов голосования. 42% опрошенных плохо информированы о том, что Госдума приняла соответствующий законопроект. Еще 44% - вовсе никогда о нем не слышали.

Готовность голосовать по интернету выразил 51% респондентов, 46% - отказались бы. При этом, 69% участников опроса предпочитают бумажные бюллетени. Электронное голосование чаще поддерживают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (71%) и от 25 до 34 лет (51%), а также те, кто периодически посещают выборы (53%).

Кому не нравится идея электронного голосования

Не одобряют дистанционное голосование, как правило, мужчины (55%), респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (53%) или же старше 60 лет (53%), а также оценивающие свое материальное положение как плохое или очень плохое (55%).

11% респондентов указали, что у них нет компьютера, телефона или интернета. 14% - не умеют всем этим пользоваться. 28% сомневаются в надежности электронной системы, а еще 21% - подозревают, что это может привести к нарушению тайны голосования. При этом, 60% опрошенных опасаются умышленных манипуляций и мошенничества.

В случае выбора электронного формата как наиболее предпочтительного способа голосования большинство 57% участников опроса назвали наиболее удобным способом информирования или напоминания о голосовании смс-уведомления.

Прогнозы по итогам исследования

По мнению авторов исследования, внедрение инструментов электронного голосования постепенно изменит привычную для ряда групп избирателей модель поведения на выборах, референдумах, голосованиях и опросах.

В первое время это будет больше востребовано среди молодежи и жителей крупных городов, но впоследствии возраст электронной электоральной активности будет постепенно повышаться. В обозримом будущем (5-10 лет) при активной разъяснительной работе властей и политических акторов дистанционное голосование имеет перспективы стать как минимум равноценным традиционному способом волеизъявления.