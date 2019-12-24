Экс-управделами губернатора Алтайского края получил право на прошение УДО

Новости 29.05.2020 15:30 883

Бывший управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов получил право на прошение условно-досрочного освобождения. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на решение Алтайского краевого суда по апелляции.

Суд не поменял ранее оглашенный приговор, по которому Белобородов был приговорен к трем годам колонии общего режима и штраф 4 млн рублей. Его обвиняли в коррупции. Из первоначального обвинения убрали большую часть: из растраты исчезли 26 млн рублей, осталось только 5,8 млн рублей. Сумму взятки снизили на млн — до 2,6 млн рублей.

Также Белобородову запретили занимать государственные должности на шесть лет.

Отметим, что прокуратура требовала для него 11 лет заключения.

Бывшему чиновнику повезло в том, что ему пересчитали сроки, проведенные под домашним арестом. Теперь их зачтут из расчета день за день, а не 1,5 дня за день, как установлено сейчас.

Под домашним арестом Белобородов пробыл с 30 мая 2019 года по 22 марта 2020 года. Также он сидел в СИЗО с августа 2018 года по май 2019 года, а затем вернулся туда после приговора районного суда в марте 2020 года.

Таким образом, он отбыл уже половину срока и имеет право на ходатайство об УДО.