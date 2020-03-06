Бывший поставщик сумел защититься от «Холидея» в кассационном суде

Новости 29.05.2020 14:15 513

В деле «Холидея» против бывших поставщиков наступил перелом: кассационный суд принял сторону предпринимателя, с которого сеть пыталась взыскать почти 2 млн рублей. Об этом пишет «Толк».

Ранее бывшие контрагенты «Холидея», в том числе, множество алтайских компаний, столкнулись с перспективой разорения из-за исков арбитражного управляющего банкротящегося ритейлера, который требовал вернуть в конкурсную массу деньги за уже поставленный товар. Суды первой инстанции почему-то удовлетворяли иски, но кассационная инстанция расставила все на свои места.

Закон позволяет оспорить оплаты поставщикам (кредиторам), которые прошли за месяц до признания предприятия банкротом. Предполагается, что они получили деньги в обход других пострадавших кредиторов. Поэтому их нужно вернуть в конкурсную массу.

Конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов выявил около 1,7 тысяч сделок на общую сумму 6 млрд рублей. 230 млн рублей из них он требовал взыскать с 43 производителя Алтайского края, для которых выплаты означали задержки по зарплате сотрудникам или даже банкротство.

Линия защиты основана на том факте, что предприниматели вели обычную хозяйственную деятельность. Они постоянно поставляли свои товары в магазины сети «Холидей» и при расчете с ними не было никаких предпочтений.

Ситуация с банкротством «Холидея» выявила недостатки законодательства о банкротстве. Предложения о его корректировке уже направлены в соответствующие инстанции.