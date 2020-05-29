Власти выберут нового директора музея Шукшина на Алтае при помощи конкурса

Новости 29.05.2020 13:30 307

Новый директор Всероссийского музея-заповедника им.Василия Шукшина будет выбран при помощи открытого конкурса. Об этом сообщили в Минкультуры Алтайского края.

На сегодняшний день обязанности руководителя музея исполняет Светлана Лабутина, но по личным причинам оставаться а должности она не планирует.

По мнению министра культуры края Елены Безруковой, проведение конкурса позволит выявить больше претендентов.

В конкурсе могут участвовать кандидаты, которые имели опыт в управленческой деятельности, обладают знаниями о творчестве и жизни Василия Шукшина. Рекомендуемый возраст участников – от 25 до 55 лет.

Список документов для подачи заявки и подробная информация опубликованы на сайте Минкультуры региона. Заявку можно оставить до 18 июня.

Напомним, что фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" в связи с коронавирусом в этом году был отменен.